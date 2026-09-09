Ministerul Sănătăţii a alocat 78.500.000 de euro din PNRR pentru două noi centre medicale, la "Marius Nasta" şi la Târgu Mureş

1 minut de citit Publicat la 14:50 09 Sep 2026 Modificat la 14:50 09 Sep 2026

Se construieşte un Centru de Diagnostic şi Tratament al Tuberculozei Zerlendi, din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta". Sursa foto: Ilie Bolojan / Facebook

Ministerul Sănătăţii a anunţat miercuri că a efectuat o nouă tranşă de plăţi de peste 393 milioane de lei pentru două proiecte medicale importante construite prin PNRR, notează Agerpres.

Astfel, Ministerul Sănătăţii a efectuat următoarele plăţi:

197.763.195,85 lei pentru noul Centru Chirurgical Cardiovascular din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;

195.360.829,99 lei pentru noul Centru de Diagnostic şi Tratament al Tuberculozei Zerlendi, din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta".

"Sunt investiţii concrete în infrastructura medicală din România, în spitale noi şi moderne, care vor însemna servicii medicale mai bune şi condiţii mai bune pentru pacienţi şi personalul medical", afirmă sursa citată.

Ce lucrări se fac la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”

Premierul României, Ilie Bolojan, anunţase, la începutul lunii iunie, deblocarea finanţării pentru modernizarea și extinderea infrastructurii medicale prin realizarea unui nou centru de diagnostic și tratament al tuberculozei, la Institutul "Marius Nasta" din Bucureşti.

"Proiectul de la „Marius Nasta” presupune modernizarea și extinderea infrastructurii medicale prin realizarea unui nou centru de diagnostic și tratament al tuberculozei, cu săli moderne de operație, unități de terapie intensivă și facilități pentru intervenții multidisciplinare.

De asemenea, au fost incluse soluțiile tehnice necesare pentru noua secție ATI și pentru laboratorul de bronhoscopie, investiții importante pentru creșterea capacității de diagnostic și tratament.

Valoarea totală a proiectului este de 640 milioane de lei, din care aproximativ 391 de milioane de lei reprezintă restul de executat. Finanțarea este asigurată prin PNRR și din bugetul de stat.

Derularea proiectelor din PNRR este o prioritate pentru Guvern. România are nevoie de spitale moderne și de investiții serioase în sănătate. Aceste proiecte trebuie duse la capăt", a mai transmis Ilie Bolojan.