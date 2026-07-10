Ministerul Sănătăţii anunţă că 49.000 de doze de vaccin ROR au ajuns la medici pentru imunizarea copiilor: Stocurile sunt suficiente

Ministerul Sănătăţii anunţă că 49.000 de doze de vaccin ROR au ajuns la medici pentru imunizarea copiilor. Foto: Getty Images

Ministerul Sănătăţii a transmis, vineri, că Programul Național de Vaccinare se desfășoară în condiții normale. Din totalul de 69.000 de doze de vaccin ROR (rujeolă–oreion–rubeolă), 49.000 de doze se află deja în cabinetele medicilor vaccinatori, iar restul în stocurile direcțiilor de sănătate publică, a anunţat instituţia.

"Direcțiile de sănătate publică au fost solicitate să utilizeze mecanismul de redistribuire a dozelor între județe, astfel încât vaccinarea să nu fie afectată", a mai precizat Ministerul Sănătăţii.

"Programul Național de Vaccinare se desfășoară în condiții normale, existând stocuri disponibile pentru toate vaccinurile din schema națională, iar livrările continuă conform calendarului.

Vaccin ROR: În prezent, sunt aproximativ 69.000 de doze de vaccin ROR (rujeolă–oreion–rubeolă), dintre care 49.000 de doze se află deja în cabinetele medicilor vaccinatori, iar restul în stocurile direcțiilor de sănătate publică. Pentru situațiile punctuale, direcțiile de sănătate publică au fost solicitate să utilizeze mecanismul de redistribuire a dozelor între județe, astfel încât vaccinarea să nu fie afectată.

Livrările programate în perioada următoare sunt:

16 iulie – 186.000 de doze de vaccin ROR;

ultima săptămână din iulie – 170.000 de doze de vaccin hexavalent;

sfârșitul lunii august – 170.000 de doze de vaccin BCG;

în lunile august și septembrie vor fi livrate și doze de vaccin tetravalent, vaccin dtPa și vaccin pneumococic.

Ministerul Sănătății precizează că monitorizează permanent stocurile și distribuția vaccinurilor, astfel încât fiecare copil să aibă acces, fără întreruperi, la vaccinurile din Programul Național de Vaccinare", a comunicat Ministerul Sănătăţii.