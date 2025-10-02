O nouă tulpină COVID, extrem de contagioasă, se extinde cu repeziciune. Care sunt simptomele

Printre simptomele frecvente se numără răgușeala și durerile de gât. Foto: Getty Images

Fix la începutul sezonului virozelor respiratorii, o nouă variantă de COVID-19, extrem de transmisibilă, alimentează o creștere a cazurilor în Statele Unite, scrie NYPost.

Varianta XFG, cunoscută informal sub numele de „Stratus”, a depășit deja fosta tulpină dominantă, NB.1.8.1 („Nimbus”), datorită capacității sale mai mari de a ocoli sistemul imunitar.

Datele publicate de CDC (Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor) arată că la nivel național activitatea virală din apele reziduale este la un nivel „moderat”, dar 19 state raportează niveluri „ridicate” sau „foarte ridicate” – cele mai afectate fiind Nevada, Utah, Connecticut și Delaware.

„Stratus” este un hibrid al două sub-variante Omicron, detectat inițial în ianuarie în Asia de Sud-Est și confirmat în SUA în primăvară. Până în iunie, era deja prezent în 38 de țări, ceea ce a determinat OMS să îl clasifice drept „variantă aflată sub monitorizare”.

Printre simptomele frecvente se numără răgușeala și durerile de gât (asemănătoare cu alergiile). Medicii de la Stony Brook Medicine afirmă că majoritatea cazurilor sunt ușoare, mai ales la persoanele vaccinate. Totuși, mutațiile unice ale „Stratus” îi permit să scape mai eficient de anticorpii obținuți prin infecții anterioare sau vaccinare.

Interesant este că „Stratus” a reușit să depășească „Nimbus”, deși aceasta din urmă era recunoscută pentru abilitatea sa de a se atașa rapid de celulele umane și pentru simptomele severe, precum durerile de gât descrise ca „tăieturi de lamă”.

Specialiștii recomandă măsuri simple de protecție: igienă riguroasă, aerisirea și filtrarea spațiilor închise, dar și vaccinarea la zi. Comitetul Consultativ pentru Practici de Imunizare din cadrul CDC a recomandat vaccinurile actualizate pentru sezonul 2025–2026 tuturor persoanelor cu vârsta de peste 6 luni, în urma unei consultări cu medicul sau farmacistul.