Proiectul "Ora fără diabet": Lecţii esenţiale pentru sănătatea copiilor. Campania a ajuns la Şcoala nr. 199 Alexandru Ioan Cuza

Proiectul "Ora fără diabet": Lecţii esenţiale pentru sănătatea copiilor. Sursa foto: Antena 3 CNN

Proiectul "Ora fără diabet", parteneriat pentru un viitor sănătos, continuă să pună în centrul atenţiei educaţia pentru un stil de viaţă echilibrat în rândul copiilor. România ocupă primul loc în Europa la obezitatea infantilă, iar numărul cazurilor de diabet tip 2 în rândul celor mici este în creştere. La nivel naţional, un milion şi jumătate de oameni trăiesc cu această afecţiune, iar, prin această iniţiativă, copiii sunt sprijiniţi să înțeleagă cât de importante sunt alimentaţia corectă, mișcarea şi odihna de calitate, departe de ecrane.

Campania a ajuns şi la Şcoala nr. 199 Alexandru Ioan Cuza, din Bucureşti, şi este realizată de Antena 3 CNN în parteneriat cu Societatea Română de Diabet şi Asociaţia pentru Responsabilitate Socială PLAN B.

Modulul de nutriţie a deschis Programul "Ora fără diabet" la Şcoala nr. 199 Alexandru Ioan Cuza, unde elevii claselor a VI-a s-au împărţit în echipe ca într-un show de competiţie culinară pentru a crea o farfurie sănătoasă. Fiecare dintre cele 3 echipe a cules ingrediente dintr-o gamă variată, învățând astfel cum să combine alimentele pentru un stil de viaţă echilibrat.

Mișcarea este esenţială pentru sănătate, iar modulul de sport i-a provocat pe elevi să înceapă cu exerciţii de încălzire, pentru ca apoi să se întreacă pe biciclete staţionare personalizate, combinând energie, distracţie şi spirit de competiţie.

"Copiii sunt foarte dornici să se joace, să facă mâncare, pentru că la vârsta lor mișcarea se face în joacă. Asta le-am arătat şi eu astăzi cu mica mea încălzire, că te poţi juca şi face mişcare. Sportul nu trebuie să fie o chestie care le ia libertatea, ci din contră, au nevoie de 60 de minute de mişcare pe zi", a afirmat Carmen Brumă, masterand în nutriţie.

"Toate activitățile acestea sunt importante pentru copii. Noi avem un opţional la clasa a VI-a, de educaţie pentru sănătate", a spus Elena Petrescu, director Şcoala nr. 199 Alexandru Ioan Cuza, din Bucureşti.

Campania "Ora fără diabet" a fost lansată în parteneriat cu CJ Ilfov, cu scopul de a sprijini educaţia pentru un stil de viaţă sănătos în rândul copiilor şi de a promova prevenţia obezităţii şi a diabetului încă de la vârste fragede.