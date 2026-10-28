Rogobete anunţă un proiect naţional pentru tratarea adicţiilor. Investiţii de 34 de milioane € în centre de recuperare şi specialiști

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri, că se pregăteşte un proiect național de aproximativ 180 de milioane de lei, din fonduri europene nerambursabile, pentru prevenirea adicțiilor, tratarea dependențelor și recuperarea persoanelor afectate. Banii ar urma să fie investiţi în centre de recuperare, specialiști și servicii integrate pentru combaterea dependențelor.

"Vreau să schimbăm fundamental modul în care sprijinim oamenii care se luptă cu dependența. Tratamentul medical este esențial, dar recuperarea nu se termină la externare", a justificat Rogobete investiţia în acest proiect naţional.

"Dependența nu se învinge doar prin tratament medical. Iar un om care luptă să își recâștige speranța nu trebuie lăsat singur după externare.

Pregătim un proiect național de aproximativ 180 de milioane de lei, din fonduri europene nerambursabile, pentru prevenirea adicțiilor, tratarea dependențelor și recuperarea persoanelor afectate.

La Ministerul Sănătății finalizăm fișa de proiect pentru dezvoltarea unei rețele naționale de centre de zi, comunități terapeutice și centre de recuperare pentru copii, adolescenți și adulți.

Vreau să schimbăm fundamental modul în care sprijinim oamenii care se luptă cu dependența. Tratamentul medical este esențial, dar recuperarea nu se termină la externare.

De aceea, una dintre priorități este crearea unui cadru legal distinct pentru centrele postcură, unde pacienții vor putea beneficia de consiliere, reabilitare și sprijin pentru prevenirea recăderilor.

Patru direcții concrete:

Dezvoltarea centrelor specializate pentru tratament și recuperare.

Formarea a aproximativ 2.500 de specialiști din sănătate, educație și asistență socială.

Actualizarea legislației pentru servicii integrate și coordonate.

Extinderea programelor de prevenție pentru copii, adolescenți, părinți și familii.

Continuăm astfel și demersurile susținute împreună cu Doamna Mirabela Grădinaru și Administrația Prezidențială, pentru protejarea copiilor și adolescenților în fața adicțiilor.

Ministerul Sănătății va coordona acest parteneriat național, împreună cu instituțiile responsabile din educație, protecție socială și administrația locală.

Dependența nu trebuie să însemne o condamnare pe viață. Recuperarea este posibilă, dar oamenii au nevoie de sprijin, nu de stigmatizare. Vreau un sistem care nu doar tratează, ci ajută oamenii să se întoarcă la familie, la muncă și la o viață independentă", a postat Robobete pe Facebook.