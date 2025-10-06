Sezonul gripal a început mai devreme, spitalele sunt deja pline. Medicii recomandă vaccinarea chiar de acum

Spitalele de copii şi cele de boli infecţioase sunt deja aglomerate. Foto: Getty Images

Sezonul gripal s-a grăbit anul acesta, iar spitalele de copii şi cele de boli infecţioase sunt deja aglomerate. Medicii recomandă chiar de acum vaccinarea împotriva gripei atât în cazul copiilor, cât şi în cazul adulţilor. În farmacii există 2 tipuri de vaccinuri, unul intra-nazal pentru copii sau injectabil pentru adulţi şi vârstinici. Serurile sunt gratuite sau compensate 50%, iar vaccinarea se poate face chiar şi în farmacii. Cei care se îmbolnăvesc trebuie însă să aştepte 2 săptămâni pentru a se vaccina, spun specialiştii.

Cazurile de gripă au apărut anul acesta mai devreme şi creează deja îngrijorare în rândul medicilor pentru că simptomele sunt greu deosebit de cele provocate de Covid.

Claudia Cobzariu, medic infecţionist Spitalul Victor Gomoiu: Se remarcă faptul că nu se mai diferențiază gripa de Covid, simptomele par tipice de gripă și totuși este Covid. Complicațiile netratării gripei și mai ales la copilașii cu comorbidități sunt foarte grave. Complicații bacteriene până la intrarea într-o secție de terapie intensivă.

De regulă gripa debutează cu febră înaltă și tuse severă. Virozele banale duc la dureri în gât și nas înfundat. În schimb, pacienții care au Covid-19 spun că își pierd mirosul și se luptă cu o stare de oboseală accentuată.

La Spitalul Victor Gomoiu din Capitală aproape 50% dintre pacienţi ajung cu simptome respiratorii.

Medicii recomandă vaccinarea împotriva gripei chiar de acum. Vaccinurile sunt gratuite pentru copii, gravide, vârstnici şi pentru unele persoane cu boli cronice. În plus, pentru cei care au între 45 și 65 de ani vaccinul antigripal este compensat 50%. Vaccinarea se poate face începând cu vârsta de 6 luni.

Beatrice Speteanu, farmacistă: Mai puțin bebelușii sub 6 luni, pentru că aceia vor beneficia de anticoprii din laptele matern, dacă mama se vaccinează și alăptează în continuare. Specific pentru adulții cu vârsta de peste 60 de ani cu o imunitate scăzută avem un vaccin care creează un număr mai mare de anticorpi, astfel încât să fie mai bine protejați. Farmaciile care au farmacist vaccinator și sunt trecute pe site-ul Ministerului Sănătății pot vaccina direct în farmacie.

Claudia Cobzariu, medic infecţionist Spitalul Victor Gomoiu: Dacă este un test confirmat cu gripa tip A sau B, evident că mai sunt și akte tulpini care pot fi acoperite de vaccin, dar se așteaptă minim două săptămâni între episodul de boală acută și orice vaccinare.

Pentru gripă există în farmacii chiar şi un antiviral, însă acesta este administrat doar cu recomandarea medicului.