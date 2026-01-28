Un bărbat a murit de listerioză la Spitalul Județean Brăila. DSP a deschis o anchetă

Listeria monocytogenes este o bacterie transmisă prin consumul de alimente contaminate, în special produse lactate nepasteurizate, brânzeturi moi, carne insuficient preparată termic. sursa foto: Getty

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Brăila a confirmat un caz de listerioză la un bărbat de 67 de ani, din comuna Cazasu, internat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Brăila. Pacientul a decedat după o evoluţie nefavorabilă a bolii, relatează Agerpres.

Potrivit DSP Brăila, bărbatul s-a prezentat la spital cu stare generală alterată, febră şi un tablou clinic sugestiv pentru pneumonie. Pe durata internării, starea sa s-a agravat rapid, ceea ce a impus transferul în secţia de Terapie Intensivă. Decesul a fost declarat în data de 23 ianuarie 2026.

„Aducem la cunoştinţă că s-a identificat un caz de infectare cu Listeria monocytogenes la un pacient de sex masculin în vârstă de 67 ani din comuna Cazasu, judeţul Brăila. Persoana a fost internată în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila, prezentând stare generală alterată, febră şi tablou clinic sugestiv pentru pneumonie. Pe parcursul internării, starea pacientului s-a deteriorat rapid, fiind necesar transferul în secţia de terapie intensivă. În ciuda tratamentului antibiotic şi a măsurilor de susţinere instituite conform protocoalelor medicale, evoluţia bolii a fost nefavorabilă, iar în 23.01.2026 pacientul a suferit un stop cardio-respirator ireversibil, fiind declarat decesul”, au transmis reprezentanţii DSP Brăila.

Confirmarea infecţiei cu Listeria monocytogenes a avut loc în urma investigaţiilor de laborator, iar rezultatul a fost comunicat în data de 27 ianuarie 2026.

DSP Brăila a anunţat declanşarea unei anchete epidemiologice pentru identificarea sursei probabile de infectare şi precizează că, până la acest moment, nu au apărut alte cazuri asociate.

Reprezentanţii instituţiei reamintesc că Listeria monocytogenes este o bacterie transmisă prin consumul de alimente contaminate, în special produse lactate nepasteurizate, brânzeturi moi, carne insuficient preparată termic sau produse gata de consum depozitate necorespunzător. Bacteria nu se transmite prin contact direct între persoane.

Totodată, DSP Brăila recomandă respectarea regulilor de igienă alimentară, consumul de produse din surse autorizate şi prezentarea rapidă la medic în cazul apariţiei unor simptome sugestive, în special în rândul persoanelor vârstnice, al gravidelor şi al celor cu afecţiuni cronice.