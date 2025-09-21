Un medicament ieftin și la îndemâna tuturor poate preveni reapariția cancerului. Ce au descoperit cercetătorii

Aspirina poate reduce riscul de recidivă a cancerului colorectal, arată un studiu internațional. Foto: Getty Images

O doză zilnică de aspirină poate scădea semnificativ riscul ca anumite forme de cancer colorectal să reapară după operație, potrivit unui studiu clinic de amploare realizat în Suedia.

Cercetătorii au descoperit că pacienții care au luat o doză mică de aspirină în fiecare zi, după îndepărtarea tumorii, au avut un risc la jumătate de a dezvolta din nou cancer în următorii trei ani, comparativ cu cei care au primit placebo, scrie The Guardian.

Studiul a vizat pacienți ale căror tumori prezentau mutații genetice ce îi făceau sensibili la efectele protectoare ale aspirinei. Aproximativ 40% dintre persoanele cu cancer colorectal au astfel de mutații.

„Cred că aceste rezultate vor schimba practica medicală”, a declarat prof. Anna Martling, coordonatoarea studiului Alascca de la Institutul Karolinska din Stockholm. „La pacienții cu aceste mutații, riscul de recidivă a fost redus cu peste 50%. Este un efect major”.

La nivel global, aproape 2 milioane de persoane sunt diagnosticate anual cu cancer colorectal. Deși multe tumori sunt îndepărtate chirurgical, boala poate reveni dacă celulele canceroase persistă, în ciuda progreselor în chimioterapie și radioterapie.

Numărul cazurilor de cancer colorectal este în creștere la persoanele sub 50 de ani. Motivele nu sunt clare, dar cercetătorii suspectează o combinație între alimentația nesănătoasă, obezitate, lipsa de activitate fizică și toxinele produse de bacteriile intestinale.

Studiile anterioare au arătat că aspirina poate preveni cancerul colorectal la persoanele cu risc crescut din cauza unor afecțiuni ereditare, precum sindromul Lynch. Nu era însă clar dacă medicamentul poate reduce riscul de recidivă după operație.

Cum s-a făcut studiul

Echipa condusă de Martling a recrutat peste 3.500 de pacienți din Suedia, Norvegia, Danemarca și Finlanda, care fuseseră operați pentru tumori colorectale. Testele genetice realizate la 2.980 dintre ei au arătat că 1.103 (37%) prezentau mutații la nivelul unor gene implicate în calea biologică PI3K, asociată cu acest tip de cancer.

Acești pacienți au fost împărțiți aleatoriu: unii au primit zilnic 160 mg de aspirină timp de trei ani, iar alții un placebo. Rezultatele au arătat că cei care au luat aspirină au avut un risc cu 55% mai mic de recidivă.

Potrivit cercetătorilor, aspirina acționează prin reducerea inflamației, blocarea căii PI3K și inhibarea activității plachetelor sangvine, care pot proteja celulele tumorale de sistemul imunitar.

Prof. Martling a subliniat că studiul arată importanța testării genetice a tuturor cazurilor de cancer colorectal, pentru ca pacienții care pot beneficia de aspirină să o primească. „Este un medicament accesibil, foarte ieftin”, a spus ea.

Totuși, tratamentul pe termen lung cu aspirină nu este lipsit de riscuri. În cadrul studiului, patru pacienți au avut reacții adverse grave, inclusiv reacții alergice, hemoragii digestive și o hemoragie cerebrală. Patru pacienți au murit în ambele grupuri, dintre care unul posibil din cauza aspirinei. Rezultatele au fost publicate în New England Journal of Medicine.

Dr. Catherine Elliott, director de cercetare la Cancer Research UK, a comentat: „Prevenirea cazurilor de cancer salvează vieți, iar găsirea de metode noi pentru a face acest lucru este esențială. Există dovezi tot mai clare că aspirina, administrată în doze mici, poate oferi protecție împotriva cancerului colorectal în anumite grupuri de pacienți. Studiul CaPP3, pe care l-am finanțat, a arătat un efect similar la persoanele cu sindrom Lynch”.

Ea a adăugat că sunt necesare studii mai ample și de calitate pentru a confirma exact cine beneficiază cel mai mult de pe urma aspirinei și pentru a permite folosirea acesteia în siguranță ca strategie de prevenire.