Un vaccin folosit deja pe scară largă ar putea avea un efect total neașteptat: Riscul de infarct și AVC, mai mic cu 12%

3 minute de citit Publicat la 12:40 26 Aug 2026 Modificat la 13:17 26 Aug 2026

Vaccinul împotriva zonei zoster ar putea reduce riscul de infarct și AVC. Foto: Getty Images

Vaccinul folosit în prezent împotriva zonei zoster ar putea avea un beneficiu neașteptat: reducerea riscului de infarct și accident vascular cerebral. Un studiu realizat pe aproximativ 70.000 de persoane din Statele Unite arată că cei vaccinați cu Shingrix au avut un risc mai mic de probleme cardiovasculare în anii următori, relatează The Guardian.

Potrivit cercetării, persoanele care au primit vaccinul Shingrix au avut un risc cu aproximativ 12% mai mic de a fi diagnosticate cu o boală cardiovasculară în următorii trei ani și jumătate.

Dacă rezultatele vor fi confirmate și în studii clinice, beneficiul ar putea fi comparabil cu cel obținut prin administrarea zilnică a unor medicamente pentru scăderea tensiunii arteriale, spun cercetătorii.

„Dacă acest efect va fi confirmat în studii clinice, vaccinarea adulților în vârstă împotriva zonei zoster ar putea preveni sute de mii de cazuri de boală coronariană, accidente vasculare cerebrale și insuficiență cardiacă la nivel mondial”, a declarat Dr. Maxime Taquet, cercetător la Universitatea Oxford și coordonator al studiului. „Efectul ar putea fi enorm”, a adăugat el.

Ce este zona zoster

Zona zoster este provocată de reactivarea virusului varicelo-zosterian, același care provoacă varicela. După ce o persoană trece prin varicelă, virusul rămâne latent în organism și se poate reactiva mai târziu.

Boala provoacă de obicei o erupție dureroasă, iar în unele cazuri durerea nervoasă poate continua luni sau chiar ani după dispariția leziunilor. Această complicație este cunoscută drept nevralgie postherpetică.

Primul vaccin împotriva zonei zoster, Zostavax, a devenit disponibil în 2006 și folosea o versiune slăbită a virusului varicelei.

Ulterior a fost introdus Shingrix, un vaccin mai eficient, bazat pe o tehnologie diferită. În Marea Britanie, acesta este oferit persoanelor de peste 65 de ani.

Riscul de infarct, AVC și insuficiență cardiacă a fost mai mic

Mai multe cercetări anterioare sugeraseră deja că persoanele vaccinate împotriva zonei zoster ar putea avea un risc cardiovascular mai redus. Problema era că acestea comparau persoane vaccinate cu persoane nevaccinate, ceea ce putea influența rezultatele prin alți factori.

Noua cercetare a folosit o abordare diferită. Oamenii de știință au comparat datele persoanelor vaccinate înainte și după trecerea rapidă de la Zostavax la Shingrix în Statele Unite, în 2017.

Au fost analizate dosarele medicale a aproximativ 70.000 de adulți cu vârste de cel puțin 60 de ani, urmăriți timp de șapte ani după vaccinare.

În primii trei ani și jumătate, Shingrix a fost asociat cu o reducere de aproximativ 12% a evenimentelor cardiovasculare, inclusiv infarct, insuficiență cardiacă și accident vascular cerebral.

La finalul celor șapte ani de monitorizare, riscul general de boli cardiovasculare era cu aproximativ 4% mai mic în rândul celor vaccinați, potrivit studiului publicat în revista Nature Medicine.

Diferența nu este foarte mare pentru fiecare persoană în parte, însă impactul la nivelul populației ar putea fi important, având în vedere că bolile de inimă și accidentele vasculare cerebrale sunt printre principalele cauze de deces.

De ce ar putea proteja vaccinul și inima

Cercetătorii încearcă acum să afle de ce vaccinul împotriva zonei zoster pare să ofere și protecție cardiovasculară.

Una dintre explicații este că zona zoster însăși poate crește riscul de boli ale inimii și vaselor de sânge, iar un vaccin mai eficient împotriva acestei infecții ar reduce indirect și acest risc.

O altă ipoteză este că vaccinul ar putea avea efecte mai largi asupra sistemului imunitar și ar putea reduce anumite procese inflamatorii implicate în apariția bolilor cardiovasculare.

Mai multe studii clinice sunt deja în desfășurare și ar putea confirma sau infirma această legătură.

Dr. Hugo Pedder, cercetător la Universitatea Bristol, care nu a participat la studiu, spune că un studiu randomizat ar fi cea mai sigură metodă pentru a demonstra dacă vaccinul provoacă într-adevăr această reducere a riscului.

Până atunci, spune el, cercetarea actuală oferă unele dintre cele mai solide dovezi observaționale de până acum privind posibilul efect protector al vaccinului Shingrix asupra inimii și vaselor de sânge.