Un virus care provine din fructele de mare a trecut la oameni și provoacă o boală cronică

Publicat la 16:00 11 Apr 2026 Modificat la 16:00 11 Apr 2026

Un virus care infectează, în mod obișnuit, animale marine precum creveții și peștii a ajuns la oameni și este asociat cu o boală oculară cronică, potrivit unui studiu publicat în revista Nature Microbiology, citat de Medical Xpress.

În ultimii ani, în China a fost observată o creștere a cazurilor unei afecțiuni numite hipertensiune oculară persistentă asociată cu uveită virală anterioară (POH-VAU), fără o explicație clară. Boala se manifestă prin presiune intraoculară foarte mare și inflamație.

Virusul suspectat

Cercetătorii au început să suspecteze virusul numit nodavirus CMNV, deoarece pacienții testați aveau rezultate negative pentru virusuri oculare cunoscute, precum herpesul sau zona zoster. În plus, analize anterioare descoperiseră particule virale necunoscute în țesuturile oculare ale unor pacienți, asemănătoare ca formă și dimensiune cu CMNV.

Pentru a verifica ipoteza, oamenii de știință au analizat 70 de pacienți diagnosticați cu această afecțiune între ianuarie 2022 și aprilie 2025.

Examinând țesuturile oculare prelevate în timpul intervențiilor chirurgicale, cercetătorii au identificat particule virale de aproximativ 25 de nanometri. Acestea nu au fost găsite la persoanele sănătoase din grupul de control.

Pentru confirmare, au folosit un anticorp special care se leagă doar de CMNV. Analiza genetică a arătat o potrivire de 98,96% cu virusul întâlnit la animale acvatice.

Studiul arată că un virus specific animalelor marine poate fi asociat cu o boală emergentă la oameni.

Cum ajunge virusul la oameni

Pentru a înțelege cum s-a produs transmiterea, cercetătorii au analizat obiceiurile pacienților. Aproape trei sferturi dintre ei manipulau frecvent fructe de mare crude fără mănuși sau consumau animale acvatice crude.

Aceste expuneri au fost considerate principalele căi de infectare.

Pentru a demonstra că virusul nu este doar prezent, ci și cauza bolii, cercetătorii au făcut teste pe culturi de celule și pe șoareci. Animalele infectate au dezvoltat simptome similare cu cele observate la oameni, inclusiv creșterea presiunii intraoculare.

Un risc care ar putea depăși China

Acesta este primul studiu care leagă un virus provenit din mediul acvatic de o boală oculară specifică la oameni. Iar problema ar putea să nu fie limitată la China.

În cadrul cercetării, oamenii de știință au analizat răspândirea globală a virusului. CMNV a fost identificat în 49 de specii, inclusiv crabi și moluște, în Asia, Africa, Europa, Antarctica și America.