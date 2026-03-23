Vaccinul împotriva bolii Lyme are o eficacitate de 70%, potrivit Pfizer. Ar putea deveni singurul disponibil pentru oameni

Un vaccin anterior împotriva bolii Lyme, numit LYMErix, a fost aprobat în 1998, dara a fost retras. FOTO: Hepta

Patru doze dintr-un vaccin experimental pentru protejarea împotriva bolii Lyme au redus numărul de infecții transmise de căpușe cu peste 70%, anunță Pfizer și Valneva, companiile farmaceutice care dezvoltă vaccinul, potrivit The Washington Post.

Pfizer a declarat într-un comunicat că firmele sunt „încrezătoare în potențialul vaccinului” și intenționează să prezinte datele autorităților de reglementare pentru aprobare. Dacă va avea succes, ar putea deveni singurul vaccin împotriva bolii Lyme disponibil pentru oameni.

Un vaccin anterior împotriva bolii Lyme, numit LYMErix, a fost aprobat în 1998. Dar a devenit controversat din cauza raportărilor de evenimente adverse după vaccinare și a fost retras de pe piață patru ani mai târziu din cauza vânzărilor slabe.

„Boala Lyme poate provoca consecințe potențial grave - în care indivizii și familiile se confruntă cu simptome care pot perturba viața de zi cu zi, munca și sănătatea pe termen lung - și în prezent nu există niciun vaccin disponibil”, a declarat Annaliesa Anderson, directorul departamentului de vaccinuri de la Pfizer, într-un comunicat.

Boala Lyme este o infecție care se răspândește la oameni prin mușcăturile de căpușe cu picioare negre care poartă bacteria Borrelia burgdorferi. Boala este adesea identificată printr-o erupție caracteristică în formă de „ochi de bou” care se formează în jurul mușcăturii și este frecventă în nord-estul Statelor Unite, în Canada și Europa.

Un studiu din 2021 realizat de oamenii de știință de la Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a estimat că 476.000 de persoane sunt diagnosticate și tratate în fiecare an în SUA. Simptomele precoce pot include oboseală, febră și dureri articulare, dar netratate se pot transforma într-o afecțiune cronică, provocând simptome precum artrita sau inflamația inimii.

În prezent, nu există vaccinuri disponibile împotriva bolii Lyme, dar noul rezultat vine într-un moment precar pentru vaccinurile dezvoltate pentru a proteja împotriva bolilor infecțioase.

Un judecător a suspendat modificările aduse vaccinurilor de administrația Trump

Utilizarea vaccinurilor, adesea celebrată ca una dintre cele mai reușite intervenții de sănătate publică din istoria modernă, a fost supusă analizei după ce Robert F. Kennedy Jr. a devenit șeful Departamentului de Sănătate și Servicii Umane. SUA au implementat modificări radicale ale calendarului de imunizare a copiilor la nivel național în ultimul an, dar un judecător federal a suspendat recent modificările aduse vaccinurilor de administrația Trump, ca parte a unui proces intentat de mai multe asociații medicale.

Rezultatele studiului clinic, care a testat vaccinul comparativ cu un placebo la 9.400 de persoane cu vârsta de 5 ani și peste, nu au fost încă publicate sau evaluate. Pfizer a declarat în comunicatul său că studiul clinic aflat în stadiu avansat a ratat la limită un prag statistic de succes, deoarece au existat mai puține cazuri de boală Lyme decât se aștepta în cadrul studiului.

După ce o persoană primește o primă injecție, primește o a doua două luni mai târziu și o a treia doză între cinci și nouă luni mai târziu. Doza finală este apoi administrată la un an după a treia injecție.

Datorită reducerii „semnificative din punct de vedere clinic” a infecțiilor, Pfizer a declarat în comunicatul său că este încrezătoare în potențialul vaccinului.

În 1998, LYMErix a demonstrat că reduce infecțiile cu 76%. După aprobare, au existat raportări de evenimente adverse după vaccinare și, deși autoritățile de reglementare au constatat că nu există nicio asociere cauzală, acesta a fost ulterior retras de pe piață.

„Dezvoltatorii vaccinului au crezut că au dezvoltat un vaccin sigur și eficient pentru a preveni cea mai frecventă infecție transmisă de căpușe în Statele Unite. Nici măcar supravegherea post-comercializare disponibilă nu a reușit să demonstreze convingător efectele nocive ale vaccinului LYMErix”, se arată într-un editorial publicat în revista Epidemiology and Infection.

„Cu toate acestea, percepția publicului asupra riscurilor potențiale, puternic influențată de acoperirea negativă a presei și de conștientizarea limitată a beneficiilor vaccinului, a scăzut cererea consumatorilor.”