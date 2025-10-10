Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”

Prinţesa Martha Louise a Norvegiei și șamanul care susține că a inviat din morți FOTO: Getty Images

Prințesa Märtha Louise a Norvegiei reacționează împotriva criticilor. În vârstă de 54 de ani, prințesa a pus capăt speculațiilor conform cărora ea și soțul ei, Durek Verrett, ar fi într-o „căsătorie lavandă”, termen care desemnează o uniune între două persoane queer de sexe opuse, menită să ascundă adevărata lor orientare sexuală.

Într-un videoclip postat luni pe Instagram, cuplul apare vizibil confuz când pe ecran apare o întrebare: „Ce este o căsătorie lavandă?”

Louise acoperă camera, iar apoi apare o secvență cu ea și Verrett, în vârstă de 50 de ani, îmbrăcați în haine de culoarea lavandei.

Urmează capturi de ecran cu comentarii critice.

„Adevărata gospodină a Norvegiei și căsătoria ei lavandă”, a scris un comentator, în timp ce altul a adăugat: „Fată, nu știu dacă știi, dar ești într-o căsătorie lavandă”.

Louise și Verrett dau din cap în semn de dezaprobare, apoi apar din nou, purtând ținute viu colorate. Verrett o prinde pe soția sa într-o mișcare tandră de dans, iar cei doi se privesc în ochi.

„Normalitatea nu e stilul nostru”, este ultimul mesaj care apare pe ecran. „Noi doar iubim”.

Cei doi au scris la descrierea postării comune: „Credeați că e lavandă? Răsturnare de situație. E doar iubire și moștenire”.

Prințesa și Verrett s-au căsătorit în 2024, iar uniunea lor a fost prezentată în documentarul Netflix din septembrie, „Rebel Royals: An Unlikely Love Story” („Regali rebeli: O poveste de dragoste improbabilă”).

Verrett se identifică drept bisexual și a fost căsătorit anterior cu o femeie pe nume Zaneta Marzalkova, între 2005 și 2009.

În 2007, s-a logodit cu un bărbat pe nume Hank Greenberg, însă relația s-a încheiat în 2015.

Greenberg a declarat pentru Daily Mail în 2019: „L-am iubit mult pe Durek și îi doresc tot binele, dar nu am nimic frumos de spus despre el. Are un talent imens și cred în misiunea lui - aceea că iubirea este răspunsul -, dar nu mai cred în omul Durek”.

Louise a fost căsătorită cu Ari Behn între 2002 și 2017. Scriitorul s-a sinucis în 2019.

În documentar, Verrett a explicat că prințesa l-a prezentat inițial fiicelor sale din căsnicia cu Behn - Maud (22 de ani), Leah (20 de ani) și Emma (17 ani) - drept „cel mai bun prieten gay” al ei.

„Mă bucur că le-a spus la început că sunt prietenul ei gay cel mai bun, pentru că sunt fete cu personalități puternice, și credeți-mă, m-ar fi pus la încercare serios”, a spus el. „Faptul că am devenit acel prieten gay simpatic și m-am integrat așa, iar apoi ele au realizat că, de fapt, ne iubim cu adevărat, a făcut totul mai ușor”.

Louise a adăugat: „Atunci deja îl plăceau”.

Verrett și Louise formează un cuplu din 2018 și au continuat să stârnească controverse în ultimii ani.

După lansarea documentarului de pe Netflix, cei doi au fost acuzați că ar fi „încălcat” acordul încheiat cu familia regală norvegiană după ce Louise a renunțat la atribuțiile sale oficiale în 2022.

Verrett a revenit ulterior asupra unor declarații care sugerau existența unor acuzații de rasism.

El a scris într-o declarație amplă online: „Ceea ce am spus în documentarul Netflix despre faptul că socrul meu [regele] nu cunoaște rasismul a fost interpretat greșit de presă. Permiteți-mi să clarific ce am vrut să spun. În cultura americană, când spunem că cineva ‘nu cunoaște rasismul’, vrem să spunem că nu l-a trăit în același mod ca noi sau că nu înțelege adâncimea impactului său. Nu înseamnă că este ignorant sau lipsit de bunătate. Înseamnă că experiența sa de viață este diferită. Limbajul cultural nu se traduce întotdeauna la fel”, a explicat Verrett. „Îmi iubesc profund socrul și soacra. Avem o relație puternică și respectuoasă. Ne-au sprijinit pe mine și pe soția mea în toate și împărtășim multă iubire și înțelegere”.

În ciuda criticilor online, Louise nu s-a ferit să își exprime dragostea pentru partenerul ei.

„Căsătoria este minunată, mai ales când ești căsătorită cu dragostea vieții tale”, a spus ea într-un interviu comun acordat Today.com luna trecută. „Este incredibil să fii căsătorită cu un bărbat care te iubește așa cum o face el”.

Relația controversată a prințesei Durek Verrett cu șamanul american Durek Verrett

Prinţesa Martha Louise a Norvegiei şi şamanul american Durek Verrett au anunţat în 2023 că se vor căsători pe 31 august 2024. Cei doi s-au logodit oficial în luna iunie a anului 2022.

Martha Louise şi Verret, ghid spiritual al celebrităţilor, şi-au dezvăluit relaţia în mai 2019, cu câteva zile înainte de a lansa un controversat turneu de conferinţe care a primit critici dure şi a dus la un anunţ ulterior că prinţesa nu-şi va mai folosi titlul în scopuri comerciale.

Declaraţiile lui Verret, care a susţinut, de exemplu, că s-a vindecat de coronavirus datorită unui medalion special sau că a înviat din morți, au provocat, de asemenea, controverse în Norvegia.

"Dragostea nu judecă de unde vii sau cine eşti ca fiinţă umană. Iubirea construieşte punţi între oameni, culturi şi religii. Suntem fericiţi că ne-am găsit unul pe celălalt dincolo de continente, etnie şi origini sociale", a scris cuplul într-un comunicat, înainte de căsătorie.

Prinţesa Martha Louise a fost căsătorită cu scriitorul norvegian Ari Behn între 2002 şi 2017, când au divorţat. Din mariaj, ea are trei copii: Maud Angelica, Leah Isadora şi Emma Tallulah.

Behn s-a sinucis la Crăciunul din 2019, la vârsta de 47 de ani, o tragedie pe care Martha Louise a reuşit să o depăşească graţie ajutorului lui Verret, a dezvăluit aceasta.

Prinţesa a fost implicată în mai multe controverse de-a lungul vieţii sale, inclusiv atunci când a înfiinţat o şcoală împreună cu o prietenă pentru a promova "contactul" cu îngerii, în timp ce se lăuda că deţine puteri supranaturale.

Durek Verrett, șamanul care susține că a înviat din morți

Cuplul nu era foarte agreat în Norvegia înainte de nuntă și se pare că nici după eveniment, iar Verrett a fost catalogat în diverse medii drept „șarlatan”, „escroc” și un teoretician al conspirației.

Fostul premier Erna Solberg i-a descris părerile ca fiind „foarte ciudate”, care „nu se bazează pe fapte reale”. Durek Verrett, un afro-american, care spune că face parte din „a șasea generație de șamani” din familia sa, a susținut că a înviat din morți și că a prezis atacurile din 11 septembrie din SUA cu doi ani înainte ca acestea să aibă loc.

De asemenea, el promovează teorii nefondate, sugerând inclusiv ideea potrivit căreia cancerul este o alegere.

El a spus că, de fapt, rasismul stă la baza criticilor cu care se confruntă, subliniind că „nu s-a confruntat niciodată cu atât de mult rasism” ca în Norvegia. De asemenea, el s-a comparat cu personalități precum Albert Einstein și Thomas Edison, afirmând că „geniile” sunt „greșit înțelese”.