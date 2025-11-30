40.000 de mii de monede antice au fost găsite în Franţa, îngropate în mod inedit. "Nu erau ascunse, era ceva bine organizat"

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Zeci de mii de monede antice, a căror prezență ar putea avea legătură cu o reformă monetară din perioada galo-romană, au fost descoperite în timpul unor săpături arheologice în regiunea franceză Lorena, a anunțat joi coordonatorul acestor cercetări, citat de AFP, scrie Agerpres.

"Monedele de bronz se aflau în trei amfore îngropate în trei locuințe situate una lângă alta, într-o mică așezare, al cărei nume antic nu este cunoscut, lângă actualul sat Senon din departamentul Meuse (estul Franței)", a explicat Simon Ritz, de la Institutul Național de Cercetări Arheologice Preventive (INRAP).

"Două amfore au fost golite - una dintre ele conținea 25.000 de monede de mici dimensiuni. A treia amforă este încă plină, iar conținutul său urmează să fie analizat în laborator", a precizat pentru AFP Simon Ritz, responsabil cu cercetările arheologice pentru INRAP în orașul Metz.



Cele trei amfore cântăresc în jur de 50 de kilograme fiecare, iar numărul total de monede, cu efigia împăraților romani, este estimat la 40.000. Acestea au fost îngropate între anii 280 și 310 d.Hr.



"Însă, nu au fost îngropate în grabă din cauza tulburărilor. Plasate în gropi, amforele se aflau la nivelul solului din acea perioadă şi erau accesibile pentru a scoate sau depune bani. Nu erau ascunse, era ceva bine gestionat și organizat", a subliniat arheologul.

De aici și ipoteza conform căreia ar putea fi vorba de monede retrase din circulație odată cu introducerea unei noi monede, într-o perioadă în care reformele monetare erau frecvente.



INRAP a început săpăturile pe acest teren aflat în proprietatea unei persoane particulare care dorea să-și extindă locuința. Arheologii au descoperit un cartier din centrul orașului, una dintre principalele așezări ale tribului galic Mediomatrici (capitală: Divodurum, numele antic al orașului Metz). Orașul a fost dat uitării în urma incendiilor din secolul al IV-lea.



"Cantitatea de monede nu este una excepțională, însă semnificația descoperirii constă în faptul că a fost efectuată de arheologi ai statului, în conformitate cu normele, ceea ce a permis înțelegerea prezenței acestora în Senon, după cum a explicat Simon Ritz.



Săpăturile sunt în curs de desfășurare, însă proprietarul terenului ia în considerare transformarea acestor structuri galo-romane într-o pivniță.