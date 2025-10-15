A fost realizat un super-vaccin revoluţionar anti-cancer. Poate opri melanomul, cancerul de sân si cel pancreatic

Noile descoperiri dezvăluie că această abordare poate preveni şi formarea cancerului. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O echipă de cercetători din statul american Massachusetts a declarat că a reuşit să dezvolte un nou tip de „vaccin pe bază de nanoparticule” care poate preveni melanomul, cancerul pancreatic și cancerul mamar triplu negativ la șoareci, a relatat The Independent. Vaccinul revoluționar, numit şi un „super-vaccin” inovator, ar putea opri complet dezvoltarea și răspândirea temutei maladii care ucide milioane de oameni în fiecare an. Conform unro estimări din 2022, aproape 10 milioane de oameni mor anual de cancer la nivel global.

Studiul realizat de oamenii de ştiinţă din Massachusetts a arătat că până la 88% dintre șoarecii vaccinați au rămas fără tumori, în funcție de tipul de cancer – iar în unele cazuri, răspândirea bolii a fost redusă semnificativ sau chiar oprită complet.

Noua cercetare demonstrează nu doar că medicamentul poate micșora și elimina tumorile canceroase la rozătoare, ci și că are potențial preventiv. Medicamentul experimental nu a fost încă testat pe oameni.

„Prin proiectarea acestor nanoparticule astfel încât să activeze sistemul imunitar printr-o activare multiplă combinată cu antigene specifice cancerului, putem preveni creșterea tumorilor, obținând rate remarcabile de supraviețuire”, a declarat Prabhani Atukorale, profesor asistent de inginerie biomedicală la Universitatea din Massachusetts Amherst, care a condus studiul, potrivit publicaţiei britanice The Independent.

În general, vaccinurile funcționează prin administrarea unui antigen – o componentă a agentului patogen care provoacă boala, cum ar fi o celulă canceroasă – împreună cu un adjuvant, o substanță care ajută sistemul imunitar să recunoască antigenul și să-l elimine.

Pentru a depăși dificultățile întâmpinate în găsirea unor adjuvanți potriviți în tratamentele împotriva cancerului, cercetătorii de la UMass Amherst au dezvoltat un „super adjuvant” bazat pe nanoparticule lipidice, capabil să livreze două adjuvanți diferiți.

Trei săptămâni după ce au fost „super-vaccinați”, șoarecii au fost expuși celulelor de melanom: 80% dintre ei au rămas fără tumori, în timp ce niciunul dintre cei care primiseră vaccinuri tradiționale nu a supraviețuit mai mult de 35 de zile, potrivit rezultatelor.

Vaccinul s-a dovedit, de asemenea, eficient în prevenirea răspândirii cancerului la nivelul plămânilor.

„Metastazele reprezintă cel mai mare obstacol în tratarea cancerului. Majoritatea deceselor provocate de cancer sunt încă datorate metastazelor, care rămân o provocare uriașă, mai ales în cazul cancerelor greu accesibile, precum melanomul și cancerul pancreatic”, a explicat Prabhani Atukorale, coautoare a studiului din Massachusetts.

În cadrul experimentului, niciunul dintre șoarecii „super-vaccinați” nu a dezvoltat tumori pulmonare, în timp ce toți ceilalți șoareci au dezvoltat metastaze.

Totuși, cercetătorii au efectuat apoi un al doilea test. În prima parte a studiului, au fost dezvoltate și utilizate antigene care corespundeau tipului specific de cancer, însă în a doua etapă au folosit celule canceroase omorâte, prelevate direct din masa tumorală – un material numit lizat tumoral.

După ce șoarecii au fost „super-vaccinați” cu vaccinul pe bază de nanoparticule și lizat tumoral, au fost expuși mai multor tipuri de celule canceroase, iar rezultatele au fost și mai impresionante.

Ratele de respingere a tumorilor au fost de 88% pentru cancerul pancreatic, 75% pentru cancerul de sân și 69% pentru melanom, iar toți șoarecii au rămas fără tumori atunci când cercetătorii au verificat dacă boala s-ar putea răspândi.