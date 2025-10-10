ADN-ul celor mai stranii dintre rozătoare ar putea deține cheia longevității umane

O specie de rozătoare ciudate, chele, care trăiesc exclusiv în galerii subterane, ar putea deține secretul genetic al longevității. Un nou studiu asupra bizarului șobolan cârtiță gol a scos la iveală că aceste animale au dezvoltat un mecanism de reparare a ADN-ului, care ar putea explica durata lor excepțională de viață, relatează BBC, dar și imunitatea la boli precum cancerul.
Aceste rozătoare care trăiesc în galerii subterane pot atinge o durată maximă de viață de aproape 40 de ani, fiind cele mai longevive rozătoare din lume.
Noile descoperiri, publicate în revista Science, ar putea de asemenea să ofere indicii despre rezistența mamiferului la o gamă largă de boli asociate îmbătrânirii.
Trăiesc până la 40 de ani și sunt imuni la cancer
Șobolanii cârtiță goi sunt rezistenți la cancer, la deteriorarea creierului și a măduvei spinării, precum și la artrită, motiv pentru care mulți oameni de știință doresc să înțeleagă mai bine cum funcționează organismul lor.
Studiul, coordonat de o echipă de oameni de știință de la Universitatea Tonji din Shanghai, China, s-a concentrat asupra reparării ADN-ului – un proces natural în celulele corpului nostru.
Când lanțurile de ADN – baza noastră genetică – sunt deteriorate, se declanșează un mecanism prin care un alt lanț nedeteriorat este folosit ca șablon pentru repararea rupturii.
Cercetarea s-a axat pe o proteină specială implicată în sistemul de detectare și reparare a acestor daune. Când o celulă detectează o deteriorare, una dintre substanțele pe care le produce este o proteină numită c-GAS. Aceasta are mai multe roluri, dar ceea ce i-a interesat pe oamenii de știință este faptul că, în cazul oamenilor, ea interferează și împiedică procesul prin care ADN-ul este refăcut.
Oamenii de știință cred că această interferență ar putea favoriza apariția cancerului și scurta durata vieții noastre.
Au „reconfigurat” o proteină genetică
În cazul acestei specii însă, cercetătorii au descoperit că aceeași proteină acționează invers – ajută organismul să repare lanțurile de ADN și să mențină codul genetic intact în fiecare celulă.
Profesorul Gabriel Balmus, specialist în repararea ADN-ului și îmbătrânire la Universitatea din Cambridge, a declarat că această descoperire este promițătoare și reprezintă doar „vârful aisbergului” în înțelegerea longevității extraordinare a acestor animale.
„Ne putem gândi la proteina cGAS ca la o piesă de Lego biologică – are aceeași formă de bază la oameni și la șobolanul aluniță gol, dar în versiunea rozătorului câțiva conectori sunt inversați, permițându-i să asambleze structuri și funcții complet diferite.”
De-a lungul a milioane de ani de evoluție, a explicat prof. Balmus, aceste creaturi par să fi „reconfigurat” aceeași cale biologică și au folosit-o în avantajul lor.
„Această descoperire ridică întrebări fundamentale: cum a reprogramat evoluția aceeași proteină pentru a acționa invers? Ce s-a schimbat? Și este acesta un caz izolat sau parte dintr-un tipar evolutiv mai amplu?”, spune cercetătorul.
Cel mai important, oamenii de știință vor să afle ce pot învăța de la aceste rozătoare pentru a îmbunătăți sănătatea omului și pentru a prelungi calitatea vieții odată cu înaintarea în vârstă.