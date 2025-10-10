ADN-ul celor mai stranii dintre rozătoare ar putea deține cheia longevității umane

O specie de rozătoare ciudate, chele, care trăiesc exclusiv în galerii subterane, ar putea deține secretul genetic al longevității. Un nou studiu asupra bizarului șobolan cârtiță gol a scos la iveală că aceste animale au dezvoltat un mecanism de reparare a ADN-ului, care ar putea explica durata lor excepțională de viață, relatează BBC, dar și imunitatea la boli precum cancerul.

Aceste rozătoare care trăiesc în galerii subterane pot atinge o durată maximă de viață de aproape 40 de ani, fiind cele mai longevive rozătoare din lume.

Noile descoperiri, publicate în revista Science, ar putea de asemenea să ofere indicii despre rezistența mamiferului la o gamă largă de boli asociate îmbătrânirii.

Trăiesc până la 40 de ani și sunt imuni la cancer

Șobolanii cârtiță goi sunt rezistenți la cancer, la deteriorarea creierului și a măduvei spinării, precum și la artrită, motiv pentru care mulți oameni de știință doresc să înțeleagă mai bine cum funcționează organismul lor.

Studiul, coordonat de o echipă de oameni de știință de la Universitatea Tonji din Shanghai, China, s-a concentrat asupra reparării ADN-ului – un proces natural în celulele corpului nostru.

Când lanțurile de ADN – baza noastră genetică – sunt deteriorate, se declanșează un mecanism prin care un alt lanț nedeteriorat este folosit ca șablon pentru repararea rupturii.