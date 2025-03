Arheologii au descoperit ce se află în interiorul unor tumuli vechi de 4.000 de ani din Neamț, necercetaţi până acum

Morminte vechi de aproximativ 4.000 ani au fost descoperite în urma unor cercetări geofizice realizate recent de arheologi ai Complexului Muzeal Naţional (CMN) Neamţ, în colaborare cu specialişti din Cehia. Foto: Facebook / Cristian Diaconu

Morminte vechi de aproximativ 4.000 ani au fost descoperite în urma unor cercetări geofizice realizate recent de arheologi ai Complexului Muzeal Naţional (CMN) Neamţ, în colaborare cu specialişti din Cehia. Cercetătorul Vasile Diaconu, responsabilul acestui proiect, a declarat că aceasta este o primă etapă a unui proiect internaţional desfăşurat între CMN Neamţ şi Centrul de Cercetări Arheologice din Olomouc (Cehia), împreună cu Universitatea din Brno (Cehia), anunţă Agerpres.



"Scopul acestui proiect îl reprezintă investigarea geofizică a unor movile funerare vechi, cunoscute în limbajul arheologic sub numele de tumuli, pentru a se identifica morminte ale unor comunităţi umane vechi, venite din zona de nord a Mării Negre, acum aproximativ 4.000 de ani. Aceste movile, de dimensiuni variabile, se află răspândite şi pe teritoriul judeţului Neamţ, dar numărul lor este foarte mic, în comparaţie cu zonele răsăritene ale României. Tocmai raritatea acestor monumente funerare vechi i-a determinat pe specialiştii din Cehia să îşi îndrepte atenţia către judeţul Neamţ", a explicat Diaconu.



El a subliniat că cercetarea geofizică, neinvazivă, este o etapă esenţială în cunoaşterea structurii acestor monumente funerare şi reprezintă un pas important pentru cunoaşterea misterelor pe care le ascund. De altfel, imaginile obţinute cu ajutorul echipamentelor sofisticate indică foarte clar amenajările care se află în interiorul acestor tumuli şi pot fi observate inclusiv unele morminte.



"Recentele investigaţii s-au desfăşurat doar în împrejurimile oraşului Târgu Neamţ, tocmai pentru că aici există o concentrare mai mare a acestor tumuli şi toţi erau necercetaţi arheologic. Scopul recentelor investigaţii nu este doar acela de a obţine informaţii ştiinţifice, ci şi de a şti dacă sunt sau nu sunt obiective cu importanţă arheologică şi care necesită protecţie legală", a declarat cercetătorul nemţean.



Rezultatele spectaculoase obţinute i-a determinat pe specialiştii cehi să afirme că se confirmă prezenţa acelor comunităţi venite dinspre est acum 4.000 de ani, ceea ce este un fapt cu totul nou pentru zona judeţului Neamţ.



"Această nouă cooperare internaţională, cu specialiştii cehi din Brno şi Olomouc, deschide noi oportunităţi în cercetarea arheologică din judeţul Neamţ. Am obţinut rezultate extraordinare, care schimbă mult imaginea aproape neclară pe care o aveam până acum. Am reuşit să dovedim că în interiorul acestor movile vechi se află structuri şi morminte vechi, care necesită a fi cercetate, pentru că vor schimba istoria acestor locuri. Am avut înţelegere şi din partea autorităţilor locale şi cercetarea s-a putut desfăşura în cele mai bune condiţii", a precizat dr. Vasile Diaconu.



În urma cercetărilor recente, comunităţile locale din vecinătăţile oraşului Târgu Neamţ au un motiv în plus de mândrie, care derivă din acest patrimoniu arheologic foarte valoros, ce trebuie protejat şi cercetat. Valoarea deosebită a datelor ştiinţifice obţinute implică o continuare a acestui proiect, iar echipa din Cehia doreşte chiar deschiderea unui şantier arheologic în zona Neamţului.