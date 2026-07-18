Asfalt din sâmburi de măsline și resturi de pin. Barcelona pregătește un proiect unic în Europa

3 minute de citit Publicat la 23:44 18 Iul 2026 Modificat la 23:44 18 Iul 2026

Barcelona, unul dintre cele mai vizitate orașe europene. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Barcelona pregătește un proiect inedit pentru a face străzile mai prietenoase cu mediul. Începând din 2027, orașul va testa un nou tip de asfalt care folosește biochar obținut din sâmburi de măsline și resturi de pin, în locul unui material folosit în mod obișnuit la producerea asfaltului. Potrivit autorităților locale, această soluție ar putea reduce cu până la 75% emisiile de dioxid de carbon generate de stratul superior al carosabilului.

Proiectul, denumit Biochar, a fost desemnat câștigător în cadrul competiției de inovare urbană „La sección de calle del siglo XXI”, organizată de BIT Habitat, instituție susținută de Primăria Barcelonei, scrie Eco News.

Cum ajung sâmburii de măsline în asfalt

Ideea din spatele proiectului este relativ simplă.

În mod normal, în compoziția asfaltului este folosit un praf mineral pe bază de calcar, care ajută la legarea materialului. În noua formulă, acest ingredient este înlocuit cu biochar, un material bogat în carbon obținut prin încălzirea resturilor vegetale la temperaturi ridicate, într-un mediu cu foarte puțin oxigen.

FOTO: Getty Images

Pentru producerea biocharului sunt folosiți sâmburi de măsline și resturi de lemn de pin, materiale care în mod normal ar deveni deșeuri agricole. Astfel, un produs secundar rezultat din cultivarea măslinilor capătă o nouă utilizare în construcția drumurilor.

Un asfalt care stochează carbon

Plantele absorb dioxid de carbon din atmosferă pe măsură ce cresc. Prin transformarea resturilor vegetale în biochar, o mare parte din acest carbon rămâne blocată în material pentru o perioadă îndelungată, în loc să fie eliberată din nou în atmosferă.

Din acest motiv, noul asfalt nu este doar un material de construcție, ci poate contribui și la reducerea emisiilor de carbon.

Potrivit BIT Habitat, înlocuirea completă a prafului de calcar cu biochar în stratul superior al asfaltului ar putea reduce emisiile finale de dioxid de carbon cu aproximativ 75%.

Compania spaniolă Carboliva, care produce biocharul, estimează o reducere de aproximativ 76% a emisiilor generate în procesul de fabricare a materialului.

Va rezista la trafic și temperaturi ridicate?

Un asfalt mai ecologic trebuie să fie și rezistent.

Acesta trebuie să suporte traficul intens, greutatea autobuzelor și camioanelor, temperaturile foarte ridicate din timpul verii, dar și ploile abundente.

Potrivit testelor realizate de echipa proiectului, din care fac parte compania AMSA, constructorul ELSAN și Universitatea Politehnică din Catalonia, asfaltul cu biochar are performanțe cel puțin la fel de bune ca asfaltul obișnuit.

Rezultatele de laborator arată că materialul rezistă mai bine la infiltrarea apei, este mai puțin predispus la apariția fisurilor și suportă bine variațiile de temperatură.

Totuși, reprezentanții BIT Habitat atrag atenția că aceste rezultate au fost obținute în laborator. Următorul pas este verificarea comportamentului asfaltului în condiții reale, pe străzile orașului.

Primele teste vor începe în 2027

Proiectul este finanțat de Primăria Barcelonei, prin BIT Habitat, împreună cu Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) și Consiliul Provincial Barcelona.

Compania Carboliva a primit o finanțare de 90.000 de euro pentru cercetare, dezvoltarea rețetei asfaltului și realizarea primelor prototipuri.

Etapa de cercetare este programată să se încheie în septembrie 2026, iar în 2027 vor fi amenajate primele porțiuni de drum cu noul asfalt pe străzile Barcelonei.

Autoritățile vor urmări modul în care materialul se comportă în trafic și vor decide ulterior dacă soluția poate fi extinsă și în alte cartiere sau chiar în alte orașe europene.

De ce proiectul este urmărit cu interes

Când se vorbește despre reducerea emisiilor de carbon în orașe, atenția se îndreaptă de obicei către panourile solare, autobuzele electrice sau plantarea de copaci. Mai puțin vizibile sunt emisiile generate de materialele folosite la construirea și întreținerea drumurilor.

Dacă noua formulă de asfalt își va dovedi eficiența și rezistența, aceasta ar putea deveni o soluție simplă pentru reducerea amprentei de carbon a lucrărilor de infrastructură.

În același timp, Barcelona caută soluții pentru a face față efectelor schimbărilor climatice, precum verile tot mai fierbinți și ploile torențiale. Un asfalt mai performant nu va rezolva singur aceste probleme, însă ar putea reprezenta o parte importantă a strategiei de adaptare a orașului.

Primele teste din 2027 vor arăta dacă această idee poate trece cu succes din laborator pe străzile Barcelonei și, ulterior, în alte orașe din Europa.