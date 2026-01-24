Biologii au făcut noi descoperiri despre creatura misterioasă din adâncurile Groenlandei, care ar fi oarbă şi ar trăi 500 de ani

Biologii au făcut noi descoperiri despre creatura misterioasă din adâncurile Groenlandei. Sursa foto: Profimedia

Rechinul de Groenlanda este unul dintre cele mai mari mistere ale ştiinţei. O spun chiar biologii marini, pentru că e o specie foarte puţin studiată şi care rămâne o mare enigmă. Cercetările iniţiale au indicat că aparţine unei familii de rechini "adormiţi", care se mişcă pe furiş în apă, că ar fi cel mai longeviv vertebrat de pe Pământ, ajungând până la 500 de ani, şi că ar fi orb. Totuşi, în primele zile ale anului 2026, oamenii de ştiinţă au aflat noi date despre aceşti rechini, notează The Guardian.

Luna aceasta, cercetătoriiau făcut o descoperire revoluționară: rechinii nu sunt, de fapt, orbi. "Rechinii din Groenlanda reprezintă un mister absolut”, spune Jena Edwards, o ecologistă marină canadiană. „Chiar și lucrurile pe care credem că le știm, încă nu suntem siguri. Totul despre ei este un semn de întrebare.”

Zeci de ani, s-au ştiut puține lucruri despre acest rechin, o creatură pătată, în formă de baghetă, care atinge 6 metri lungime. Cercetătorii au avut mult timp două convingeri-cheie: sunt cele mai vechi vertebrate vii și sunt orbi funcțional. Ambele au mult timp sens, având în vedere că rechinii se găsesc cel mai frecvent în apele reci ale Arcticii, unde lumina aproape că nu pătrunde și unde mișcările lente sunt adesea echivalate cu un metabolism mai lent.

Au aflat că retinele par impecabile

Cercetătorii de la cinci universități din întreaga lume au descoperit că retinele par impecabile din punct de vedere structural și sunt capabile să detecteze lumina și contrastul. Deși majoritatea ochilor rechinilor din Groenlanda sunt încețoșați și au copepode parazitare asemănătoare viermilor care atârnă de cornee, studii ample asupra structurii, secvențierii genetice și funcției moleculare a retinelor de rechin au arătat că acestea au rezistat cu succes unui atac susținut al paraziților și al condițiilor arctice dure.

Chiar și numele de rechin de Groenlanda este o denumire improprie. În ciuda credinței comune că există doar în adâncuri, temperaturile scăzute ale latitudinilor nordice înalte fac ca aceste creaturi să apară adesea în ape puțin adânci.

Studiile au arătat că speciile sunt probabil circumnavigatori globali, existând adesea la adâncimi mult sub zonele de pescuit comercial.

„Chiar dacă trăiesc doar 100 de ani, cât de departe pot călători în acest timp?" spune Edwards. „Trebuie să luăm în considerare faptul că un animal se deplasează probabil prin întregul Ocean Atlantic de-a lungul vieții sale?”.

Enigmele din jurul rechinului sunt amplificate de incertitudinile unei Arctici în schimbare. Regiunea bogată în resurse, care a captat interesul superputerilor globale, se încălzește într-un ritm mai rapid decât oriunde altundeva pe Pământ.

Rechinii servesc și ca un exemplu de avertisment împotriva aroganței și subliniază lacunele de cunoștințe care persistă.

„Suntem orbiți de acest stereotip. Cred că sunt vicleni, cred că sunt deștepți și bănuiesc că sunt de fapt prădători foarte capabili”, spune Nigel Hussey, unul dintre cei mai importanți experți mondiali în rechini din Groenland.

"Dacă tot ce pot face este să caute hrană, cum naiba au reușit să trăiască pe această planetă atât de mult timp? Și cred că este doar o chestiune de timp până când vom afla, încă o dată, cât de profund i-am subestimat.”