Broşe de aur în formă de vultur, vechi de 1.500 de ani şi împodobite cu pietre prețioase, au fost descoperite în Spania

Găsite în centrul Spaniei, aceste două broşe datează de la începutul secolului al VI-lea, când Regatul Vizigot stăpânea zona. Sursa foto: captură video YouTube / Artifacts

Descoperire arheologică incredibilă în Spania. S-au găsit două broşe în formă de vultur, vechi de 1.500 de ani şi împodobite cu pietre prețioase albastre, în provincia Guadalajara, aflată în sudul ţării. Vulturul a fost un simbol al puterii, statutului și, posibil, autorității divine pentru femeile vizigote din Spania, a relatat publicaţia Live Science.

Perechea de broșe identice, descoperite la Alovera, Spania, se află în prezent în colecția Muzeului Național de Arheologie din Madrid. Potrivit sursei citate, bijuteriile superbe datează din prima parte a secolului al VI-lea, când Regatul vizigot stăpânea zona. Simbol popular printre vizigoți, pasărea de pradă reprezenta puterea, iar broşele în formă de vultur sunt adesea găsite în mormintele femeilor vizigote.

Realizate din bronz, placat cu aur, cele două broşe în formă de vultur au o lungime de aproape 12 centimetri. Celulele din conturul vulturilor sunt decorate în tehnica elaborată cloisonné, cu sticlă roșie și verde-albăstrui, precum și pietre prețioase albe, iar pentru ochi s-au folosit unele preţioase albastre impresionante. Pe partea din spate se păstrează fragmente din mecanismul arcului și închizătoarea acului.

Fabulous Visigothic eagle brooch, AD 501-533.



One of a pair from Alovera, Guadalajara, Spain. Bronze, gold and glass. ? Museo Arqueológico Nacional, Madrid.



Museum record : https://t.co/deUnz34wKR



More: https://t.co/j4uaA0P6WF#Archaeology pic.twitter.com/Fkb5WloWze — Alison Fisk (@AlisonFisk) August 26, 2025

În perioada migrațiilor din Europa (secolele IV–VIII), puterea Imperiului Roman a început să scadă, iar grupuri precum vizigoții (goții de vest) s-au deplasat din Europa Centrală spre Peninsula Iberică. Ei au înființat un regat cu capitala la Toledo, Spania, unde arta și scrierea au cunoscut o înflorire în secolele VI și VII, au mai scris jurnaliştii publicaţiei Live Science.

O temă recurentă în arta vizigotă era vulturul – simbol al ființei supreme și al puterii întruchipate, potrivit istoricului de artă Katharine Reynolds Brown de la Metropolitan Museum of Art din New York. Iar aceste broșe în formă de vulturi sunt adesea descoperite în perechi în mormintele femeilor, scriau autorii manualului "Art and Architecture of the Middle Ages" (Cornell University Press, 2023). Conform The Walters Art Museum, broșele erau probabil folosite pentru a prinde îmbrăcămintea femeilor la nivelul umărului.

La mijlocul secolului al VII-lea, regele vizigot a ordonat instituirea "Codului Vizigot", un set de legi considerat destul de progresist pentru acea vreme. Femeile aveau dreptul să moștenească pământuri și titluri și își puteau aranja singure căsătoriile, după cum notează istoricul Suzanne Fonay Wemple. Totuși, doar câteva nume ale unor femei vizigote influente – în mare parte soții ale regilor vizigoți – sunt cunoscute din documentele istorice.

Deși, broșele în formă de vultur sugerează că proprietara lor era o femeie influentă, lipsa unor săpături riguroase în cimitirul de la Alovera, în urmă cu un secol, înseamnă că este posibil să nu aflăm niciodată dacă ele au aparținut, de fapt, unei regine vizigote.