Ce simt oamenii în ultimele zile sau ore de viață

Cunoașterea acestor aspecte poate ajuta la oferirea unui sprijin mai bun în aceste momente delicate. Foto: Getty Images

Ultimele zile de viață aduc schimbări profunde și inevitabile, atât fizice cât și emoționale, pentru cei aflați în stadiul terminal al unei boli, sau pur și simplu, la bătrânețe. Ceea ce simt aceste persoane sunt transformări naturale și reprezintă parte din procesul de încheiere a vieții.

Deși pot fi dificil de înțeles sau de acceptat pentru cei dragi, cunoașterea acestor aspecte poate ajuta la oferirea unui sprijin mai bun în aceste momente delicate.

Schimbări fizice

Oboseala și somnolența

Persoanele aflate pe moarte devin din ce în ce mai obosite și își pierd energia treptat. Vor dormi mai mult, iar pe măsură ce se apropie finalul, pot intra și ieși din starea de conștiență.

Lipsa poftei de mâncare și sete

Refuzul hranei este obișnuit, iar pe măsură ce organismul nu mai poate procesa alimentele, senzația de foame dispare. În cazul dificultăților de înghițire, îngrijitorii pot umezi buzele cu apă pentru a oferi confort.

Modificări ale respirației

Respirația devine neregulată, cu episoade de respirație superficială alternate de respirație profundă, cunoscute sub numele de respirație Cheyne-Stokes. Mucusul acumulat în căile respiratorii poate cauza un sunet de „răsuflare zgomotoasă”, scrie NHS.

Mâini și picioare reci

Din cauza schimbărilor în circulația sângelui, extremitățile pot deveni reci, iar pielea poate căpăta o nuanță albăstruie.

Modificări ale funcțiilor intestinale și urinare

Constipația și pierderea controlului vezicii urinare pot apărea frecvent. Utilizarea unor catetere sau produse speciale poate ajuta la gestionarea acestor situații.

Scăderea temperaturii corpului

Temperatura poate scădea sau, în unele cazuri, poate apărea o febră ușoară. Păturile moi pot oferi confort, dar trebuie evitate sursele directe de căldură, cum ar fi pernele electrice, pentru a preveni arsurile.

Schimbări ale pielii

Pielea poate deveni purpurie, palidă sau pătată, mai ales pe genunchi, picioare, mâini și urechi. Aceste semne indică de obicei că decesul este iminent, scrie și hospicefoundation.org.

Schimbări cognitive și emoționale

Confuzie și halucinații

Modificările chimice din creier pot duce la confuzie, halucinații sau chiar iluzii. Uneori, persoana poate vorbi despre întâlniri cu persoane decedate sau despre „pregătiri pentru o călătorie”.

Agitație și neliniște

Unii oameni pot deveni agitați, dorind să se miște sau manifestând comportamente neobișnuite. Aceste stări pot fi gestionate cu ajutorul medicamentelor recomandate de medicul care îi îngrijește.

Retragere

Persoana își pierde treptat interesul pentru ceea ce o înconjoară, retrăgându-se din activități și interacțiuni. Chiar și așa, auzul este ultimul simț care dispare, astfel încât vorbele calde pot aduce confort.

Pierderea conștienței

În ultimele momente, persoana poate deveni complet inconștientă. Totuși, este important să continuați să vorbiți cu ea și să o atingeți cu blândețe, deoarece există șansa ca aceasta să simtă sau să audă.

Cum să sprijiniți pe cineva în ultimele zile de viață

Creați un mediu liniștit. Lumina difuză, muzica preferată și o atmosferă calmă pot contribui la confortul persoanei.

Oferiți sprijin fizic. Ajustați poziția corpului pentru a preveni disconfortul sau leziunile pielii.

Gestionați simptomele. Solicitați ajutorul echipei de îngrijire pentru calmarea durerii sau a altor simptome deranjante.

Fiți prezenți. Prezența și atingerea blândă pot fi extrem de valoroase, chiar și atunci când persoana pare să nu mai fie conștientă.