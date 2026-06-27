Cel mai controversat sit din istoria evoluției umane a devenit și mai enigmatic: „Nu era rezultatul la care ne așteptam”

Cercetătorii au extras proteine antice din dinții a 20 de indivizi descoperiți în peșteră. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Unul dintre cele mai controversate situri arheologice legate de evoluția umană a devenit și mai dificil de interpretat, după noi descoperiri făcute în sistemul de peșteri Rising Star din Africa de Sud. O echipă de cercetători a analizat rămășițele a 20 de indivizi descoperite în peșteră și a extras proteine antice din dinții acestora, iar rezultatele i-au surprins pe toți, scrie CNN.

Noile rezultate au legătură cu descoperirea din 2015, atunci când cercetătorii au identificat în peștera Dinaledi rămășițele unei specii necunoscute până atunci, denumită Homo naledi.

Concret, datele au arătat că această specie avea un creier mult mai mic decât cel al unui cimpanzeu, iar comportamentele indivizilor erau surprinzător de complexe.

Acum, la un deceniu distanță, cercetătorii au vrut să afle mai multe date despre specie. Astfel, aceștia au extras proteine antice din dinții a 20 de indivizi descoperiți în peșteră, iar rezultatele au indicat că toate rămășițele analizate ar aparține unor femele.

„Când au apărut aceste rezultate, mulți oameni de știință au fost destul de nervoși. Nu era ceea ce ne așteptam”, a spus Lee Berger, paleoantropolog și explorator rezident la National Geographic, care a condus săpăturile la fața locului și a fost coautor al celor mai recente cercetări.

„Două laboratoare au analizat aceste date”, a spus Berger. „Le-am analizat de două ori pentru că nu am vrut să fie o eroare internă”, a adăugat el.

Cercetător: „Este una dintre marile lecții științifice”

Madupe, care lucrează acum ca cercetător postdoctoral la Institutul Max Planck pentru Antropologie Evoluționistă din Germania, a investigat 23 de mostre de smalț dentar. Doi dintre dinți nu au oferit informații utile, iar doi au aparținut aceluiași individ, ceea ce reprezintă o dimensiune a eșantionului de 20, conform studiului.

Pentru a determina sexul rămășițelor, Madupe a analizat probele în căutarea variantei masculine a proteinei amelogenină, care se găsește exclusiv pe cromozomul Y masculin, însă acest marker biologic era complet absent din fiecare probă.

El a spus că ar fi trebuit să observe mai devreme că fosilele păreau a fi de sex feminin.

„Când am descris acei hominizi în 2015, am spus că sunt speciile de hominizi antici cu cea mai puțin dimorfă sexuală descoperită vreodată”, a spus Berger.

„Este una dintre marile lecții științifice care rezultă din asta”, a adăugat el.

Echipa a vrut să vadă de ce s-ar găsi la fața locului doar indivizi de același sex. Una dintre ipoteze ar fi că Homo naledi „îi îngropau pe cei dragi prin ritualuri care îi separau în moarte în funcție de sex și gen”, a mai spus Berger.

De altfel, un alt cercetător crede că ar fi foarte puțin probabil ca gena să fi fost ștearsă „măcar la jumătate dintre cei 20 de indivizi pe care i-am studiat sau la o întreagă populație”.

Cercetarea a fost condusă de specialista în științe moleculare Palesa Madupe, în cadrul Globe Institute de la Universitatea din Copenhaga, o instituție care a contribuit la dezvoltarea paleoproteomicii - domeniul care analizează proteine antice pentru a reconstrui informații despre specii dispărute.