Cercetătorii italieni sunt pe cale să inventeze plasturele care tratează daunele provocate de infarct

Cercetătorii italieni de la Universităţile din Torino şi Siena, împreună cu Consiliul Național de Cercetare au creat un dispozitiv care ajută țesuturile să se regenereze natural și fără respingere după un atac de cord. Daunele provocate de un atac de cord se vor vindeca precum o simplă rană.

Un plasture plasat pe inimă ar trebui să repare daunele cauzate de un atac de cord. Acesta este domeniul regenerării organelor la fața locului, cea mai recentă frontieră a cercetării cardiologice aplicate: un domeniu neexplorat anterior, dar cu un potențial extraordinar.

Așa cum se întâmplă întotdeauna în aceste cazuri, rezultatul, aflat în prezent în faza experimentală și testat pe animale, este punctul culminant al multor ani de cercetare, relatează La Stampa.

Infarctul miocardic este o cauză principală de insuficiență cardiacă și mortalitate în lumea occidentală. Cercetătorii italieni au dezvoltat primul plasture cardiac bioartificial, microstructurat, conductiv electric și complet biodegradabil.

Dispozitivul în sine este fabricat din materiale biocompatibile, reducând riscul unui răspuns imun advers. Structura sa biomimetică, care imită arhitectura țesutului miocardic, îi permite să se integreze cu celulele cardiace odată aplicat pe suprafața țesutului deteriorat. Odată poziționat, limitează remodelarea patologică a țesuturilor și promovează procesele de regenerare, contribuind la o îmbunătățire semnificativă a calității vieții pacienților.

Provocarea nu s-a încheiat, de fapt, într-un fel, abia începe. „Realizăm studii de siguranță și eficacitate pe un nou model animal de mari dimensiuni, urmând un protocol ghidat clinic care imită îndeaproape un pacient cu infarct miocardic”, a explicat Giachino, profesor titular la Facultatea de Medicină a Universității din Torino. „Acest lucru va reduce riscul de eșec viitor atunci când vom trece la studiile clinice, programate pentru 2028. ”

Porcii sunt un model excelent pentru cercetările pentru inima umană. „Mai exact”, a adaugat profesorul, „adunăm documentația pentru certificarea de reglementare și dezvoltarea industrială , apoi vom începe pregătirile pentru autorizarea studiului clinic și recrutarea inițială.”