ChatGpt poate genera pașapoarte și chitanțe false care par foarte reale. Ce măsuri pot fi luate pentru a împiedica fraudele

Un cercetător polonez a realizat un test şi a reuşit să creeze cu ajutorul ChatGpt paşapoarte sau chitanţe atât de realiste încât ar putea declanșa un val de fraude.

Modelele recente de AI generative, cum ar fi Modelul 4o al OpenAI, au înregistrat evoluţii spectaculoase şi au uimit prin capacitatea lor de a crea și procesa imagini. Acest lucru este demonstrat de valul de meme și desene în stilul Studio Ghibli al maestrului japonez Hayao Miyazaki.

Însă două situaţii recente legate de ChatGpt şi de modelul Gpt-4o au iscat îngrijorări majore , relatează Corriere della Sera.

Primul caz vine de la un cercetător polonez specializat în securitate cibernetică, Borys Musielak care a demonstrat cum este posibil să fie folosit Gpt-4o pentru a crea o replică aproape perfectă a unui pașaport în doar cinci minute. Documentul generat artificial s-a dovedit a fi suficient de realist pentru a păcăli sistemele automate de verificare a identității (KYC – Know Your Customer), utilizate de multe platforme online.

