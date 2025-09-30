China stabilește un record mondial cu un câmp magnetic de 700.000 de ori mai puternic decât cel al Pământului

China stabilește un record mondial cu un câmp magnetic de 700.000 de ori mai puternic decât cel al Pământului. FOTO: X

Cercetătorii chinezi au atins un nou prag tehnologic în domeniul supraconductivității, reușind să genereze un câmp magnetic constant de 351.000 gauss (35,1 tesla) folosind un magnet complet supraconductor – cel mai puternic de acest tip creat vreodată, scrie Interesting Engineering. Realizarea depășește precedentul record mondial de 323.500 gauss și marchează un moment important în dezvoltarea tehnologiilor de ultimă generație în fizica plasmei și ingineria electromagnetică.

Experimentul a fost realizat de Institutul de Fizică a Plasmei al Academiei Chineze de Științe (ASIPP) din Hefei, provincia Anhui, în colaborare cu Centrul Internațional de Supraconductivitate Aplicată din Hefei, Institutul de Energie al Centrului Național Științific Complex Hefei și Universitatea Tsinghua.

Pentru comparație, câmpul magnetic natural al Pământului are o intensitate de aproximativ 0,5 gauss, ceea ce înseamnă că noul magnet este de peste 700.000 de ori mai puternic decât cel geomagnetic.

Chinese scientists announced on Sunday that they have successfully generated a steady magnetic field of 351,000 gauss—over 700,000 times stronger than Earth’s geomagnetic field—with a fully superconducting magnet, setting a new world record and significantly advancing the… pic.twitter.com/gFR1WQRWIH — People's Daily, China (@PDChina) September 29, 2025

Un pas decisiv pentru fuziune, propulsie și tehnologii avansate

Potrivit echipei de cercetare, această descoperire va accelera comercializarea instrumentelor științifice supraconductoare, precum spectrometrele de rezonanță magnetică nucleară (RMN) utilizate pe scară largă în imagistica medicală și analiza chimică.

Mai mult, magnetul oferă suport tehnologic esențial pentru domenii de vârf precum: sistemele magnetice pentru fuziune nucleară - care necesită câmpuri intense și stabile pentru a confina plasma la temperaturi extrem de ridicate; propulsia electromagnetică spațială - pentru motoare fără combustibil chimic; încălzirea prin inducție supraconductoare și levitația magnetică - cu aplicații în transportul de mare viteză; rețelele de transport al energiei electrice de înaltă eficiență.

„Magnetul utilizează o tehnologie de bobină supraconductoare cu temperatură înaltă (high-temperature superconducting insert coil), montată coaxial cu magneți supraconductori cu temperatură joasă pentru a asigura stabilitatea în condiții extreme”, a explicat cercetătoarea Liu Fang de la ASIPP.

Pentru a atinge această performanță record, echipa a trebuit să depășească provocări majore de inginerie, precum concentrarea tensiunilor mecanice, efectele curenților de ecranare și interacțiunea câmpurilor multiple în condiții de temperatură joasă și câmp magnetic intens.

Prin soluționarea acestor probleme, cercetătorii au reușit să îmbunătățească semnificativ stabilitatea mecanică și performanța electromagnetică a sistemului. Noul design permite magnetului să funcționeze continuu fără pierderi de performanță, chiar și în condiții solicitante.

În testele efectuate, magnetul a fost alimentat până la 35,1 tesla și a funcționat stabil timp de 30 de minute, fiind apoi demagnetizat în siguranță. Demonstrația confirmă că tehnologia este capabilă de operare prelungită în medii critice.

Aplicații în fuziunea nucleară și nu numai

Magneții supraconductori sunt elemente-cheie în dispozitivele de fuziune prin confinare magnetică, unde câmpurile intense formează o „cușcă magnetică” ce menține plasma superîncălzită în interior, permițând reacții de fuziune controlate.

ASIPP joacă un rol central în cercetările chineze în domeniul fuziunii și a reușit să dezvolte integral pe plan intern materialele și tehnologiile supraconductoare, reducând dependența de importuri. Institutul este, de asemenea, principalul partener chinez în proiectul internațional ITER (Reactorul Termonuclear Experimental Internațional), contribuind cu componente esențiale precum supraconductoare, bobine de corecție și sisteme de alimentare cu magnet.

Noul record impune China ca lider global în domeniul tehnologiilor supraconductoare și al câmpurilor magnetice extreme, deschizând calea către aplicații revoluționare în energie, transport și explorare spațială.