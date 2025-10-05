Chipurile ascunse ale trecutului. Patru mumii columbiene au fost dezvăluite pentru prima dată cu ajutorul tehnologiei digitale

Echipa de specialişti "a demascat" digital craniile pentru a sculpta virtual chipurile celor patru persoane din Columbia. Sursa foto: Face Lab, Liverpool John Moores University

Chipurile ascunse ale patru mumii columbiene, vechi de câteva secole, au fost arătate omenirii cu ajutorul tehnologiei moderne. Şi asta după ce o echipă de cercetători a îndepărtat digital "măștile morții", dezvăluindu-le chipurile pentru prima dată, a relatat publicaţia Live Science. Reconstrucțiile se bazează pe craniile a patru indivizi mumificați, care aveau măști fixate strâns pe fețe.

O echipă de cercetători a sculptat virtual chipurile a patru mumii din Columbia

Patru mumii vechi de secole din Anzii Columbiei "au fost demascate" digital și reconstruite virtual, dezvăluind cum ar fi putut arăta în timpul vieții. Mumiile aparțin unui copil de 6 - 7 ani, unei femei de aproximativ 60 de ani și a doi tineri adulți de sex masculin, toți având măști stilizate realizate din rășină, lut, ceară și porumb, atașate pe față. Toate măștile sunt deteriorate, cu nasurile lipsă și fragmente lipsă la bază, dar unele mărgele ornamentale ce conturau ochii au supraviețuit. Indivizii proveneau din populațiile prehispanice ale Cordillerei Orientale, o regiune din Anzii Columbiei, iar datarea cu radiocarbon indică faptul că au trăit între anii 1216 și 1797.

Potrivit jurnaliştilor de la Live Science, acești indivizi, care au trăit între secolele XIII și XVIII, au fost îngropați cu măști mortuare ce le acopereau fețele și maxilarele. Sunt singurele exemple cunoscute în Columbia ale unei practici culturale răspândite în alte comunități din America de Sud precolumbiană. Totuși, pentru că mormintele lor au fost jefuite, se știa foarte puțin despre acești patru indivizi și contextul lor arheologic.

Acum, cercetătorii "au demascat" digital craniile lor pentru a le reconstrui fețele, pe care le-au prezentat pentru prima dată pe 14 august, în cadrul celui de-al 11-lea Congres Mondial de Studii ale Mumiilor, organizat în Peru.

Aceste reconstrucții evidențiază "practicile culturale fascinante" ale populațiilor indigene care au trăit în America de Sud, a declarat Jessica Liu, manager de proiect la "Face Lab", Liverpool John Moores University din Marea Britanie, într-un comunicat despre proiect, conform sursei citate.

Pe craniile mascate s-au realizat scanări CT, au mai scris cei de la publicaţia Live Science. Scanările CT folosesc raze X pentru a genera imagini 3D virtuale prin combinarea mai multor secțiuni 2D. Datorită acestui fapt, echipa a putut "demasca efectiv digital craniul", îndepărtând straturile ce conțineau masca, a mai explicat Jessica Liu pentru sursa citată.

Ulterior, cercetătorii au folosit un software specializat și un stilou cu feedback haptic pentru a suprapune mușchi, țesuturi moi și grăsime peste craniile "demascate" digital. Jessica Liu a spus că acest proces seamănă cu o sculptură virtuală, în care este folosită structura craniului ca schelet pentru ca țesutul să se potrivească perfect fiecărui individ.

Chipurile ilustrează cum ar fi putut să arate cele patru persoane care au trăit între anii 1216 și 1797

Echipa de experţi a folosit date despre grosimea medie a țesuturilor faciale de la bărbați columbieni adulți din prezent pentru a adăuga țesutul moale pe craniile celor doi tineri adulți de sex masculin.

Pe de altă parte, oamenii de ştiinţă nu au utilizat astfel de date pentru a adăuga țesuturi moi pe celelalte două cranii, deoarece, în prezent, nu există date contemporane despre țesuturile copiilor și femeilor columbiene. Cu toate acestea, chipurile lor au fost totuși reconstruite prin adăugarea mușchilor și ajustarea acestora pentru a se potrivi fiecărui craniu în parte; iar în cazul copilului, fața a fost rotunjită cu puțină grăsime. Mărimea și forma nasului au fost determinate prin măsurarea țesuturilor osoase ale craniului și selectarea celui mai potrivit nas dintre mai multe opțiuni.

Echipa de cercetători le-a atribuit indivizilor culoarea pielii, a ochilor și a părului tipică oamenilor din regiune și le-a oferit o expresie facială neutră. Apoi, a urmat partea dificilă, a explicat Liu, deoarece trebuiau să adauge "textura" feței: riduri, gene, pistrui și pori. Acesta este un proces îndelungat, care presupune modificări constante până când se obține cea mai bună potrivire.

"Textura este întotdeauna cea mai mare provocare, tocmai pentru că pur și simplu nu știm cum se prezentau ei în realitate – dacă aveau cicatrici sau tatuaje pe față, sau dacă tonul pielii era exact cel presupus. Ceea ce prezentăm în privința texturii este o reprezentare medie, bazată pe ceea ce știm despre acești indivizi", a mai precizat Jessica Liu în cadrul interviului oferit pentru Live Science.

Acesta este un aspect important, a mai adăugat Liu, pentru că fețele sunt create pe baza unor medii statistice, "dar nimeni nu este, de fapt, o medie". Asta înseamnă că aceste chipuri proaspăt "demascate" nu sunt portrete exacte ale indivizilor; ele ilustrează "cum ar fi putut să arate, nu cum arătau cu adevărat", a mai subliniat specialista în timpul declaraţiilor.