Conjuncție rară pe cer, la final de noiembrie: Mercur va străluci împreună cu Venus, vecina sa. Când și cum se poate vedea fenomenul

2 minute de citit Publicat la 10:00 24 Noi 2025 Modificat la 10:00 24 Noi 2025

Orbita sa apropiată face ca Mercur să se piardă adesea în strălucirea Soarelui. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Venus, Jupiter și Saturn sunt ușor de văzut pe cerul nopții, dar puțini observatori ai cerului au bifat Mercur pe lista lor planetară. Acest lucru s-ar putea schimba marți, 25 noiembrie, când cei care se trezesc devreme vor avea o șansă rară de a vedea cea mai apropiată planetă de Soare împreună cu vecina sa strălucitoare, Venus, potrivit Live Science.

Mercur este notoriu de dificil de observat din cauza orbitei sale apropiate, care face ca mica planetă să se piardă adesea în strălucirea Soarelui. Totuși, Mercur face ocazional o scurtă apariție înainte de răsărit.

Cum pot fi observate Mercur și Venus pe cer

O perioadă deosebit de bună pentru observarea lui Mercur începe pe 25 noiembrie și continuă până în jurul datei de 25 decembrie. Ea debutează cu o conjuncție strânsă, când Mercur va apărea chiar deasupra mai strălucitoarei Venus, în zona est-sud-est a cerului.

Veți avea nevoie de o vedere clară spre orizontul sud-estic pentru a vedea duo-ul răsărind împreună și de o pereche de binocluri bune pentru a observa clar planetele (dar asigurați-vă că puneți binoclul deoparte înainte de răsăritul Soarelui în zona voastră). Mercur apare în binoclu ca o lumină slabă, constantă.

În timpul conjuncției, Mercur va străluci la magnitudinea -2, iar Venus la magnitudinea -3,8, făcând ca „Planeta Rapidă” să fie de aproximativ cinci ori mai slabă decât „Luceafărul de Dimineață”. (În astronomie, magnitudinile mai mici indică obiecte mai strălucitoare.)

Pe măsură ce Mercur urcă, Venus coboară

Mercur este vizibil de pe Pământ doar ocazional din cauza orbitei sale scurte și rapide; îi ia doar 88 de zile pentru a completa o rotație în jurul Soarelui. De aceea, Mercur pare aproape întotdeauna pierdut în strălucirea solară. Totuși, când trece în partea vestică a Soarelui văzut de pe Pământ, apare pe cerul dinaintea zorilor, răsărind cu puțin înaintea Soarelui.

Această scurtă apariție matinală va avea loc în jurul celei mai mari elongări vestice a lui Mercur, pe 7 decembrie, moment în care va fi cel mai departe de Soare din perspectiva Pământului și, astfel, cel mai sus pe cerul înainte de răsărit.

Această conjuncție are o semnificație mai mare, deoarece pe măsură ce Mercur urcă, Venus coboară. După ce a fost strălucitoare pe cerul de seară la începutul lui 2025, Venus se apropie de sfârșitul apariției sale luminoase de dimineață. Răsare din ce în ce mai târziu în fiecare dimineață și va dispărea curând din vedere, retrăgându-se în strălucirea Soarelui.

Pe 6 ianuarie 2026, Venus va trece între Pământ și Soare - ceea ce astronomii numesc conjuncție superioară. În săptămânile următoare, Venus va reapărea pe cerul de seară și va atinge luminozitatea maximă pe 22 septembrie 2026, potrivit EarthSky.