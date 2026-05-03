Cum a fost construită Marea Piramidă din Giza: O descoperire nouă a dezlegat misterul așezării blocurilor uriașe de piatră

5 minute de citit Publicat la 12:20 03 Mai 2026 Modificat la 12:22 03 Mai 2026

Piramidele antice din Giza, Egipt. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Au fost descoperite indicii noi despre cum au fost construite piramidele antice. Simulările 3D ale unui cercetător spaniol arată că traseele de pe marginile piramidelor au permis așezarea rapidă a blocurilor de piatră, fiind în concordanță cu rezultatele scanărilor cu muoni.

„Am văzut zidurile mărețe ale Babilonului, statuia lui Zeus de lângă râul Alfeu, Grădinile Suspendate, Colosul zeului-soare Helios. Deși am fost martor la grandoarea de nedescris a piramidelor și la Mausoleul lui Mausolos, Templul zeiței Artemis, care părea să atingă norii, le întrecea pe toate. Căci nici măcar soarele, în afara Olimpului, nu a văzut ceva care să-i fie egal.”

Poetul grec Antipater, din secolul al II-lea î.Hr., a introdus cele mai uimitoare șapte structuri în poemul său, consacrând expresia „Cele Șapte Minuni ale Lumii”. Deși inițial sintagma se referea la realizările arhitecturale și artistice grandioase ale civilizației elenistice antice, astăzi doar piramidele mai există. Chiar dacă Antipater a plasat Templul Artemisei pe primul loc, piramidele - care au supraviețuit mileniilor - sunt, fără îndoială, cea mai mare minune.

Secretul stă în rampele spiralate

Oamenii de știință au reușit acum să descifreze secretele piramidelor construite acum 4.500 de ani. Indiciul-cheie se află în traseul folosit pentru transportul blocurilor masive de piatră, potrivit publicației The Chosun Daily.

Cercetătorul spaniol Dr. Vincente Luis Rosell Loeches a declarat: „Egiptenii antici au construit rampe spiralate de-a lungul marginilor piramidei, în locul rampelor externe, ceea ce a permis ridicarea rapidă a blocurilor grele de piatră.”

Descoperirile sale au fost publicate în martie în revista internațională Nature Press Journal of Archaeological Science.

Cum s-a construit Marea Piramidă din Giza: Instalarea căilor de transport al pietrei pe margini

Piramida descrisă de Antipater este, cel mai probabil, mormântul regelui Khufu din Dinastia a IV-a a Egiptului, construit în secolul al XXVI-lea î.Hr. Cu o înălțime de 147 de metri și o bază de 230 de metri pe fiecare latură, este cea mai mare piramidă, motiv pentru care este numită Marea Piramidă.

Marea Piramidă din Giza a fost mult timp un mister arhitectural. Fără căruțe cu roți, unelte din fier sau scripeți, mutarea și așezarea a 2,3 milioane de blocuri de piatră—unele cântărind până la 17 tone—într-un interval de 20 până la 27 de ani (durata domniei lui Khufu) părea imposibilă. Reprezentările din filme și romane care sugerau implicarea extratereștrilor nu erau complet lipsite de temei.

Dr. Rosell Loeches, inginer informatician cu doctorat în recunoașterea tiparelor și inteligență artificială la Universitatea Politehnică din Valencia, a pus la îndoială explicațiile existente în timp ce urmărea un documentar din 2020 despre construcția piramidelor. Cea mai răspândită teorie—rampele externe—avea un defect: pe măsură ce piramida creștea, rampele deveneau prea abrupte.

„Rampă integrată pe margini”

El a schițat o alternativă: o rampă spiralată de-a lungul marginilor, care să mențină o înclinație constantă. Folosind simulări 3D, a modelat o „rampă integrată pe margini”.

Conceptul este simplu: în timpul construirii fiecărui strat, o parte a marginii rămâne necompletată, fiind acoperită cu nisip, pământ sau scânduri pentru a forma o rampă spiralată lată de 3,8 metri. Astfel, panta rămânea la 7 grade, permițând unui grup de 24–25 de muncitori să tragă un bloc de piatră de 3 tone pe o sanie, folosind frânghii. După finalizare, acoperirea acestor rampe transforma structura într-o piramidă perfectă. Inițial a fost propusă o singură rampă, dar modelele ulterioare au inclus rampe pe toate cele patru laturi pentru a crește eficiența.

Simulările au arătat că un bloc de piatră putea fi poziționat la fiecare 4–6 minute. În acest ritm, Marea Piramidă ar fi putut fi finalizată în 14–21 de ani. Luând în calcul extracția pietrei și perioadele de odihnă, durata totală a construcției se extinde la 20–27 de ani. Spre deosebire de ipotezele mai vechi despre munca sclavilor, teoriile recente sugerează că forța de muncă era formată în principal din muncitori calificați și artizani, ceea ce implică și perioade adecvate de odihnă.

Umezirea nisipului și folosirea scripeților din lemn

Această simulare a integrat cercetări anterioare. În 2014, fizicienii de la Universitatea din Amsterdam au descoperit că umezirea nisipului reduce frecarea, permițând deplasarea blocurilor grele cu jumătate din forța de muncă. Umiditatea creează punți capilare între granulele de nisip, dublând rigiditatea acestuia. Acest lucru corespunde unei picturi murale egiptene din Dinastia a XII-a (secolul al XIX-lea î.Hr.), care arată 172 de oameni trăgând o sanie cu o statuie, în timp ce o persoană umezește nisipul. Egiptenii antici înțelegeau deja acest principiu fizic.

Au fost folosite și sisteme primitive de scripeți. În 2018, cercetători de la Universitatea din Liverpool și Institutul Francez de Arheologie Orientală au descoperit rampe cu stâlpi de lemn și scări în cariera Hatnub. Ei au propus că frânghiile înfășurate în jurul acestor stâlpi puteau fi folosite pentru a trage pietrele pe pante abrupte de 11 grade.

Dr. Rosell Loeches a integrat aceste descoperiri în simularea sa: umezirea rampelor de pe margini și utilizarea scripeților din lemn pentru ridicarea blocurilor. La colțurile piramidei, traseele lărgite permiteau întoarceri de 90 de grade ale săniilor, facilitate de sisteme de scripeți.

Spații secrete dezvăluite de particule cosmice

Modelul rampelor spiralate pe margini este susținut de descoperirile din 2023 ale proiectului ScanPyramids, care a folosit particule muonice pentru a analiza interiorul piramidei. Muonii pot pătrunde prin materiale, iar un număr mai mare este detectat în spațiile goale. Rampele simulate pe margini corespund golurilor identificate prin muoni, sugerând o legătură structurală.

Marea Piramidă conține o cameră mortuară subterană, Camera Reginei și Camera Regelui, conectate printr-o galerie mare de 47 de metri lungime. Proiectul ScanPyramids a descoperit spații necunoscute deasupra intrării nordice și deasupra galeriei mari în 2016 și 2017. Golul din nord, lat de 2 metri, înalt de 2 metri și lung de 9 metri, are un tavan arcuit. Arhitectul francez Jean-Pierre Houdin a speculat că ar face parte dintr-un coridor spiral, dar oamenii de știință consideră că probabil a servit drept zonă de amortizare structurală pentru distribuirea greutății.

Modelul lui Dr. Rosell Loeches sugerează că aceste goluri au fost zone de tampon intenționate, menite să reziste presiunii imense generate de construcția rampelor de pe margini.

Prin combinarea fizicii, științei spațiale, ingineriei informatice și inteligenței artificiale, misterul Marii Piramide —construită cu dalte de cupru, frânghii și sănii din lemn — începe, în sfârșit, să fie elucidat.