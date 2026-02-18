Cum arată și cum acționează "Caracatița mecanică" pusă la curățat tancuri israeliene. În două ore n-are ce face

3 minute de citit Publicat la 23:31 18 Feb 2026 Modificat la 23:31 18 Feb 2026

Tancuri israeliene. O companie din Israel a dezvoltat un sistem robotizat de mentenanță complet autonom pentru aceste vehicule de luptă. Foto: Getty Images

Un sistem robotizat pentru mentenanța tancurilor a fost dezvoltat de compania israeliană Ruby AI, beneficiarul fiind IDF, forțele de apărare ale statului evreu, notează Interesting Engineering, care citează Jerusalem Post.

Potrivit sursei citate, robotul cu multiple brațe reduce timpul de înreținere de la 48 de ore - cât durează procesul manual - la două ore.

Conform producătorului, sistemul este complet autonom și elimină prezența personalului uman în zonele cu risc ridicat, protejând soldații de substanțe chimice toxice, uleiuri corozive și temperaturi ridicate.

Daniel Ben Dov, directorul Ruby AI, a declarat că firma sa nu pune accentul pe aspectul comercial agreabil al produselor, ci se concentrează pe înlocuirea muncii fizice grele, repetitive și periculoase.

Ore întregi pentru a găsi un singur senzor defect pe tanc

Întreținerea tancurilor este în mod uzual un proces dificil, eșalonat pe parcursul a 48 de ore.

În acest interval, militarii se expun la substanțe toxice, ulei de motor și temperaturi ridicate pentru a găsi și a înlocui, spre exemplu, un senzor defect.

Cu mecanismul propus de Ruby AI, această sarcină durează două ore, iar robotul o îndeplinește complet autonom.

Având aspectul unei "caracatițe mecanice" dintr-un film de animație, noul sistem folosește mai multe brațe specializate pentru a pătrunde în motoarele tancurilor, pentru a scana, curăța și efectua lucrări complexe.

"Dezvoltăm atât brațele robotice în sine, cât și creierele lor electronice", a explicat responsabilul companiei.

› Vezi galeria foto ‹

Tancurile israeliene, inspectate cu Inteligență Artificială Reală

Veteran al industriilor de apărare și spațială, Ben Dov a fondat compania în 2020 cu un obiectiv clar: să îi scutească pe specialiștii militari de munca murdară, rutinieră și periculoasă.

Comparativ cu roboții din fabricile de automobile, sistemul său este conceput pentru haosul lumii reale și nu are nevoie de un spațiu steril sau de o iluminare perfectă pentru a acționa.

Secretul constă în ceea ce compania producătoare numește Inteligența Artificială Reală (Physical Artificial Intelligence, n.r.)

"Am dezvoltat un nucleu de Inteligență Artificială 'reală', care poate învăța elemente ale lumii reale, adică poate înțelege ce 'vede' și poate efectua acțiuni precise. Acesta nu este un robot steril de fabrică, ci unul care poate lucra în noroi, praf, căldură și frig", a arătat Ben Dov.

Folosind un nucleu de senzori ce livrează informații nucleului AI, robotul studiază complexitatea motorului și învață să navigheze în jurul obstacolelor care ar bloca un mecanism standard.

Compania israeliană a dezvoltat un robot complet autonom pentru Emiratele Arabe Unite

Înainte de contractul cu IDF, Ruby AI a implementat în Emiratele Arabe Unite un robot de realimentare complet autonom.

"Dacă un robot știe cum să realimenteze, știe cum să gestioneze materialele periculoase", a subliniat șeful companiei.

Daniel Ben Dov susține că sistemul-caracatiță este doar începutul. Compania testează în prezent prototipuri pentru diverse scopuri.

De exemplu, Ruby AI proiectează roboți capabili să înlocuiască rolele de șenilate care cântăresc 100 de kilograme, o sarcină rău-famată printre mecanici, pentru că riscă să le provoace leziuni la coloană.

Un alt proiect vizează proiectarea de roboți specializați, non-umanoizi, capabili să se târască prin noroi și apă pentru a curăța tunelurile subterane.

Compania dezvoltă, de asemenea, brațe bionice cu cinci degete pentru medicina militară de înaltă precizie.