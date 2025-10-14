Descoperire arheologică importantă, la o cetate medievală din România: S-a găsit o groapă misterioasă cu artefacte, în Turnul Dogarilor

Arheologii au a descoperit o structură nouă în interiorul Turnului Dogarilor şi vase vechi de ceramică. Sursa foto: Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud

O echipă de arheologi de la Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, care efectua cercetări în Turnul Dogarilor, monument istoric ce face parte din vechea cetate medievală a Bistriţei, a descoperit o structură nouă în interiorul clădirii şi fragmente vechi de ceramică, transmite Agepres.

Potrivit informaţiilor publicate marţi de Complexul Muzeal, pe pagina de socializare a instituţiei, cercetările arheologice preventive au avut loc în perioada iunie-august, în cadrul proiectului „Cetatea Medievală Bistriţa - Restaurarea fragmentelor zidului de incintă şi a Turnului Dogarilor”.

„Reprezintă o descoperire importantă”

„Cercetările arheologice efectuate în interiorul Turnului Dogarilor au identificat o structură de podea din cărămidă, cu două rigole pe margine şi un canal deversor în interior. După curăţarea structurii respective şi golirea canalului, s-a putut constata că aceasta reprezintă o descoperire importantă, fiind necunoscută existenţa ei în interiorul turnului. Materialul arheologic, în special cel ceramic, recuperat din interiorul canalului respectiv, este unul extrem de bogat şi variat, aparţinând epocii medievale clasice, epocii medievale târzii sau moderne”, a informat Muzeul.

Arheologii au apreciat că descoperirea merită a fi valorificată expoziţional, astfel că, pe baza unor analize de structură şi rezistenţă, s-a emis o serie de propuneri pentru conservarea in situ a structurii.

Turnul Dogarilor e singurul care s-a păstrat dintre cele 18 ale cetăţii medievale Bistriţa

Proiectul de reabilitare a zidurilor vechii cetăţi şi a Turnului Dogarilor aparţine Primăriei municipiului Bistriţa şi este finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Se are în vedere amenajarea Turnului Dogarilor ca spaţiu cu destinaţia de ateliere, conferinţe şi expoziţional şi includerea acestuia în circuitul turistic.

Turnul Dogarilor, cu o înălţime de 25 de metri, este singurul care s-a păstrat dintre cele 18 ale cetăţii medievale Bistriţa. Acesta a fost construit şi apărat de breasla dogarilor şi de branşele care se ocupau de prelucrarea lemnului.

Turnul a fost realizat din piatră şi are patru niveluri, fiecare împărţit în două camere principale printr-un perete despărţitor.

În anul 1935, turnul a fost cumpărat de Biserica Evanghelică, iar ultimele lucrări de restaurare au avut loc cu aproape o jumătate de secol în urmă.