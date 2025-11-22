Descoperire remarcabilă la Budapesta. Ce au văzut arheologii când au ridicat capacul unui sarcofag de 1.700 de ani, perfect conservat

Ruinenele Aquincum, o așezare romană înfloritoare aflată pe teritoriul de azi al Budapestei FOTO: Profimedia Images

Un sarcofag roman remarcabil de bine conservat a fost scos la lumină în Budapesta, oferind o perspectivă rară asupra vieții unei tinere femei care a trăit acum aproximativ 1.700 de ani. În același timp, conținutul său spune multe și despre cum arăta viața în acea perioadă.

Sarcofagul a rămas intact, sigilat, timp de secole. A fost găsit cu capacul de piatră fixat la locul său, asigurat cu cleme metalice și plumb topit. Când cercetătorii au ridicat cu grijă capacul, au descoperit un schelet complet, înconjurat de zeci de artefacte, potrivit CBS News.

„Particularitatea descoperirii este că a fost un sarcofag etanș. Nu fusese deranjat anterior, astfel că era intact”, a declarat Gabriella Fényes, arheologul principal în proiect.

Arheologii de la Muzeul de Istorie din Budapesta au descoperit sicriul de calcar în timpul unei săpături de amploare în Óbuda, un district nordic al orașului care a făcut cândva parte din Aquincum, o așezare romană înfloritoare de la frontiera Dunării.

Sicriul se afla printre ruinele unor case abandonate într-un cartier din Aquincum părăsit în secolul al III-lea și transformat ulterior în necropolă. În apropiere, cercetătorii au găsit un apeduct roman și opt morminte mai simple, însă niciunul care să se apropie de bogăția sau starea impecabilă a mormântului sigilat.

În conformitate cu obiceiurile funerare romane, sarcofagul conținea o serie de obiecte: două vase de sticlă complet intacte, figurine din bronz și 140 de monede. Un ac de păr din os, o bijuterie din chihlimbar și urme de țesătură cu fire de aur, împreună cu mărimea scheletului, indică faptul că mormântul aparținea unei tinere femei.

Obiectele, a spus Fényes, erau „lucruri dăruite defunctei de către rudele sale pentru călătoria ei eternă”. „Defuncta a fost îngropată cu mare grijă de către rudele sale. Trebuie să o fi iubit foarte mult pe cea pe care au îngropat-o aici”, a adăugat ea.

Antropologii examinează acum rămășițele tinerei femei și se așteaptă să dezvăluie mai multe despre vârsta, sănătatea și originile ei. Dar chiar și în acest moment, amplasarea mormântului și abundența artefactelor oferă indicii puternice.

Sarcofagul și conținutul său „cu siguranță îl fac să iasă în evidență”, a spus Gergely Kostyál, specialist în perioada romană, implicat în proiect. „Acest lucru înseamnă probabil că defuncta era înstărită sau de statut social mai înalt”.

„Este cu adevărat rar să găsești un astfel de sarcofag, neatins și niciodată reutilizat, pentru că în secolul al IV-lea era obișnuit să se refolosească sarcofagele mai vechi”, a adăugat el. „Este destul de clar că acest sarcofag a fost făcut special pentru defunctă”.

S-a îndepărtat un strat de nămol de aproximativ 4 centimetri grosime din interiorul sicriului, despre care Fényes spera că ar putea conține și alte comori.

Pentru Fényes, descoperirea sarcofagului roman are nu doar o semnificație științifică, ci și o încărcătură emoțională, oferind o privire asupra devotamentului arătat de oamenii unei epoci îndepărtate. „Am fost foarte mișcată de grija și expresia dragostei”, a spus ea. „Chiar și acum mă cutremur când mă gândesc cât de dureros trebuie să fi fost pentru oamenii de atunci să o îngroape pe această tânără”.