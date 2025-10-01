Descoperire spectaculoasă pe Enceladus: Satelitul lui Saturn ar putea ascunde viață

Enceladus, satelitul lui Saturn, ar putea ascunde viață. Foto: Getty Images

Cercetătorii au descoperit substanțe organice în jeturile de gheață de pe Enceladus, a șasea lună ca mărime a lui Saturn, ceea ce ridică speranțele că aceasta ar putea găzdui forme de viață.

Enceladus a devenit unul dintre principalii candidați în căutarea vieții extraterestre după misiunea Cassini (încheiată în 2017), care a descoperit un gheizer de apă și vapori care erupe de la polul sud al lunii. Fenomenul a fost surprins și de telescopul James Webb, jetul ajungând până la aproape 9.500 km în spațiu. Aceste materiale provin, se pare, dintr-un ocean subteran aflat sub crusta înghețată a lunii, potrivit The Guardian.

Analizând datele colectate de Cassini, cercetătorii au descoperit acum noi substanțe organice în jeturi. Unele dintre acestea fuseseră detectate anterior, altele sunt descoperiri complet noi. Dr. Nozair Khawaja, de la Universitatea Freie din Berlin, a declarat că rezultatele arată o chimie mai complexă sub suprafața lunii decât se știa anterior. „Complexitatea chimică indică un potențial mai mare ca Enceladus să fie locuibil”, spune el.

Studiul, publicat în jurnalul Nature Astronomy, arată că analizele recente s-au bazat pe particule de gheață colectate direct din jet, adică extrem de proaspete, de câteva minute, spre deosebire de materialul din inelul E al lui Saturn, care putea fi afectat de radiații. Această descoperire confirmă că substanțele organice provin direct din oceanul subteran și nu din alte surse.

Deși descoperirea nu demonstrează existența vieții, ea sugerează că substanțe chimice complexe, precursoare ale vieții, se formează în interiorul lunii. Dr. Khawaja subliniază că rezultatele susțin planurile Agenției Spațiale Europene (ESA) de a trimite o misiune pentru a căuta semne de viață pe Enceladus.

Dr. Jörn Helbert, șeful secțiunii pentru sistemul solar din cadrul ESA, care nu a participat la studiu, spune că viitoarea misiune ar urma să includă un orbitator care să zboare prin jeturile de gheață și un lander care să aterizeze în regiunea polului sud. „Avem toate elementele necesare pentru viață: apă lichidă, energie și molecule organice complexe. Acum e momentul perfect să trimitem o misiune de cercetare”, a explicat Helbert.