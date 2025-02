Descoperire uimitoare pe Marte: Planeta roșie a avut cândva oceane și plaje ca cele de pe Pământ

Marte ar fi avut cândva oceane și plaje ca cele de pe Pământ. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Marte poate să nu pară o destinație de vacanță ideală, cu peisajul său arid și nivelurile ridicate de radiații, dar, potrivit cercetătorilor, planeta roșie a avut cândva plaje.

Descoperirile anterioare, inclusiv rețele de văi și roci sedimentare, au sugerat că pe Marte au existat ape curgătoare. Totuși, oamenii de știință au dezbătut mult timp dacă planeta a avut și oceane.

Acum, cercetătorii susțin că au noi dovezi care sprijină această ipoteză, după ce au descoperit plaje îngropate pe Marte, scrie The Guardian.

Într-un articol publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, oamenii de știință explică faptul că au făcut această descoperire analizând datele obținute de roverul chinez Zhurong, care a scanat solul marțian.

„Zhurong a fost trimis în sudul regiunii Utopia Planitia, aproape de zone unde, pe baza datelor din satelit, au fost cartografiate linii de coastă vechi”, a declarat dr. Benjamin Cardenas, coautor al studiului de la Universitatea Penn State.

Cercetătorii afirmă că rezultatele obținute din zonele joase ale nordului marțian sunt similare cu cele înregistrate pe țărmurile Pământului cu ajutorul radarului cu penetrare în sol: în ambele cazuri, materialele din subteran prezintă structuri înclinate într-o direcție care indică spre o fostă întindere de apă.

„De obicei, radarul detectează chiar și cele mai subtile variații în dimensiunea sedimentelor, ceea ce credem că se întâmplă și aici”, a explicat Cardenas.

Datele sugerează că această plajă marțiană și-a schimbat poziția de-a lungul timpului. O serie de formațiuni descoperite în sol sunt înclinate spre nord, ceea ce indică faptul că plaja s-a extins treptat în ocean. „De fapt, s-a extins cel puțin 1,3 kilometri spre nord”, a precizat Cardenas.

„Au existat maree și valuri”

Cercetătorii consideră că implicațiile acestei descoperiri sunt remarcabile. „Această structură simplă ne spune că au existat maree, au existat valuri, a existat un râu din apropiere care transporta sedimente, iar toate aceste procese au fost active pentru o perioadă îndelungată de timp”, a spus Cardenas.

Deși formațiunile înclinate pot apărea și din alte cauze, oamenii de știință exclud alte explicații. „Eliminăm ipoteza activității vulcanice, a râurilor și a dunelor de nisip formate de vânt. Toate acestea sunt fenomene comune pe Marte, dar structura descoperită pur și simplu nu se potrivește cu niciunul dintre ele”, a explicat Cardenas.

Descoperirea este importantă și pentru înțelegerea posibilității ca Marte să fi fost locuibilă în trecut. „O plajă este o zonă de tranziție între apă puțin adâncă, aer și uscat. Se crede că astfel de medii au fost locul unde a apărut viața pe Pământ, așa că ar fi un loc excelent pentru o misiune viitoare care să caute urme de viață trecută”, a spus Cardenas.

Fără palmieri sau pescăruși

Cu toate acestea, chiar dacă plaja marțiană ar fi fost acoperită cu nisip, asemănările cu plajele de pe Pământ se opresc aici. „Nu ar fi existat palmieri sau pescăruși, iar temperatura ar fi fost destul de scăzută”, a adăugat cercetătorul.

„Chiar și așa, mi-ar fi plăcut să o văd. Studiind geologia și reconstruind aceste peisaje străvechi, ai mereu material de visare”, a încheiat Cardenas.