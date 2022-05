Eta Aquarids, ploaia de meteoriți impresionantă de la începutul lunii mai. Cum poate fi văzută

Meteoriți rapizi pot lăsa ”trene” strălucitoare (bucăți incandescente de resturi în urma meteorului) care durează de la câteva secunde până la minute, ceea ce va face priveliștea și mai impresionantă. În general, 30 de meteori Eta Aquarid pot fi văzuți pe oră în timpul ”orelor de vârf” ale ploii.

Acestea vor avea loc în orele dinaintea zorilor pe 4, 5 şi 6 mai 2022, potrivit EarthSky. Potrivit previziunilor American Meteor Society, punctul culminant va fi atins pe 5 mai, în jurul orei 12 a.m. ET, adică 7 a.m. ora României.

Eta Aquarids sunt vizibile atât în ​​emisfera nordică, cât și în emisfera sudică în timpul orelor dinaintea zorilor. Emisfera sudică este de preferat pentru vizualizarea ploii. NASA anunță că ploaia de meteoriți va fi vizibilă până la data de 28 mai.

Emisfera nordică are o rată orară de numai aproximativ 10 meteori. Acest lucru se datorează locației de vizualizare a radiantului (punctul de pe cer din care par să provină) de la diferite latitudini. Constelația Vărsător – căminul radiantului Eta Aquarids – este mai sus pe cer în emisfera sudică decât în ​​emisfera nordică.

Pentru cei pasionați de astfel de evenimente astronomice, NASA a transmis câteva sfaturi, pentru o cât mai bună vizualizare: ”pentru a vedea Eta Aquarids, găsiți o zonă departe de luminile orașului sau ale străzilor. Veniți pregătiți cu un sac de dormit sau pătură. Întindeți-vă pe spate, cu picioarele îndreptate spre est și priviți în sus, urmărind cât mai mult din cer. După aproximativ 30 de minute în întuneric, ochii se vor adapta și meteoriți vor deveni vizibili. Aveți răbdare – spectacolul va dura până în zori, așa că aveți suficient timp pentru a arunca o privire”.

De unde provin meteorii?

Meteorii provin din particule de cometă rămase și fragmente de la asteroizi sparți. Când cometele vin în jurul soarelui, ele lasă o urmă de praf în urma lor. În fiecare an, Pământul trece prin aceste urme de resturi, ceea ce le permite fragmentelor să se ciocnească de atmosfera noastră, unde se dezintegrează pentru a crea dungi de foc și colorate pe cer.

Bucățile de resturi spațiale care interacționează cu atmosfera noastră pentru a crea Eta Aquarids provin din cometa 1P/Halley. De fiecare dată când Halley se întoarce în sistemul solar interior, nucleul său aruncă un strat de gheață și rocă în spațiu. Boabele de praf devin în cele din urmă Eta Aquarids în mai și Orionidele în octombrie, dacă se ciocnesc de atmosfera Pământului.

Aproximativ 76 de ani îi trebuie cometei Halley pentru o orbită completă în jurul Soarelui. Ultima dată a fost văzută de observatori ocazionali în 1986. Ea nu va mai intra în sistemul solar interior până în 2061.