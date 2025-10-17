Fenomen astronomic impresionant. Cometa C/2025 R2 (SWAN) va fi vizibilă pe cer pe 21 octombrie

Cometa C/2025 R2 (SWAN) va fi însă mult mai uşor de observat printr-un binoclu sau un telescop. Sursa foto: Getty Images

Cometa din sistemul solar C/2025 R2 (SWAN), descoperită la 10 septembrie de astronomul amator ucrainean Vladimir Bezugly, va fi vizibilă pe cerul lunii octombrie, pe măsură ce îşi continuă drumul prin Sistemul Solar interior, transmite vineri Space.com, potrivit Agerpres.

Strălucirea acestei comete a crescut în mod semnificativ de la descoperire şi până în prezent, existând speranţe că va putea fi urmărită cu ochiul liber la 21 octombrie când va trece prin cel mai apropiat punct faţă de Pământ al traiectoriei sale.

Pe măsură ce se apropie de Soare, căldura stelei noastre face ca materialele îngheţate prezente în nucleul cometei să treacă direct din stare solidă în stare gazoasă, într-un proces cunoscut sub numele de sublimare. Învelişul gazos rezultat este apoi suflat de vântul solar, generând o coadă lungă de praf şi gaz care reflectă lumina Soarelui şi rezultând un spectacol cosmic rar care, dacă vom avea noroc, va putea fi vizibil cu ochiul liber de pe Pământ.

C/2025 R2 (SWAN) a ajuns la cea mai mare apropiere de Soare – un punct cunoscut sub numele de periheliu – pe 12 septembrie, când a trecut la puţin sub 75 de milioane de kilometri de Soare, sau aproximativ jumătate din distanţa orbitală medie a Pământului faţă de astru.

Observaţiile recente colectate de Baza de Date de Observare a Cometelor (COBS) administrată de Observatorul Crni Vrh din Slovenia au plasat luminozitatea cometei C/2025 R2 (SWAN) la magnitudinea de 5,6, ceea ce înseamnă că ar putea fi deja vizibilă cu ochiul liber ca un obiect foarte slab, în condiţiile unui cer perfect întunecat (neafectat de poluarea luminoasă a oraşelor).

Cei de la publicaţia Space, cometa C/2025 R2 (SWAN) va fi însă mult mai uşor de observat printr-un binoclu sau un telescop.

Cometa C/2025 R2 (SWAN) poate fi găsită pe cerul serii pe tot parcursul lunii octombrie şi este cel mai bine observată în orele de după apus, înainte de a coborî la orizontul sud/sud-vest. Pe 16 octombrie, cometa va fi poziţionată la aproximativ 5 grade în stânga sus faţă de steaua Xi Serpentis în secţiunea estică a constelaţiei Serpens.

Săptămâna următoare, cometa C/2025 R2 (SWAN) va trece deasupra celebrului "ceainic" din constelaţia Săgetător, printre stelele constelaţiei Scutum.

Până la sfârşitul lunii, corpul rătăcitor va fi vizibil deasupra orizontului sudic, între stelele strălucitoare Alpha Aquarii şi Beta Aquarii din constelaţia Vărsător, cu Luna pe jumătate luminată strălucind dedesubt.