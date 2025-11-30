„Fluturele cosmic” apare într-o nouă imagine uimitoare. Cum s-a transformat o stea pitică în cea mai spectaculoasă nebuloasă bipolară

1 minut de citit Publicat la 07:00 30 Noi 2025 Modificat la 07:00 30 Noi 2025

„Fluturele cosmic” apare într-o nouă imagine uimitoare FOTO: NoirLab

Un telescop din Chile a surprins o nouă imagine spectaculoasă a unui „fluture cosmic”. NoirLab, administrat de National Science Foundation, a publicat imaginea săptămâna aceasta.

„Aripile” strălucitoare par să explodeze în imagine. Deși această nebuloasă bipolară este cunoscută sub denumirile de Nebuloasa Fluture, Nebuloasa Gândac sau Caldwell 69, numele ei oficial este NGC 6302.

Fotografiată luna trecută de telescopul Gemini South — jumătate din Observatorul Internațional Gemini aflat pe Cerro Pachón, un munte din Chile Central — nebuloasa, pe bună dreptate numită Fluturele, se află la o distanță cuprinsă între 2.500 și 3.800 de ani-lumină, în constelația Scorpius. Un singur an-lumină înseamnă 6 trilioane de mile, relatează CBS News.

În centrul acestei nebuloase bipolare se află o stea pitică albă care și-a eliberat demult straturile exterioare de gaz. Gazul eliberat formează aripile asemănătoare unui fluture, care se revarsă din steaua îmbătrânită, a cărei căldură face ca gazul să strălucească.

Studenți din Chile au ales această țintă astronomică pentru a sărbători 25 de ani de funcționare ai Observatorului Internațional Gemini.

„Acest obiect pitoresc a fost ales ca țintă pentru telescopul de 8,1 metri de către studenți din Chile, ca parte a concursului de imagini Gemini First Light Anniversary”, a scris NoirLab pe site-ul său. „Concursul i-a implicat pe studenții din locațiile-gazdă ale telescoapelor Gemini pentru a sărbători moștenirea construită de Observatorul Internațional Gemini de la finalizarea sa, marcată de Prima Lumină a lui Gemini South în noiembrie 2000”.

Nu se știe exact când a fost descoperită NGC 6302, spune NoirLab, dar un studiu din 1907 al astronomului american Edward E. Barnard este adesea creditat pentru asta. Astronomul scoțian James Dunlop ar fi putut, de asemenea, să o fi descoperit în 1826.