Forme de relief misterioase pe Marte ar putea dezvălui un ocean antic de proporții uriașe care s-a evaporat

Marte este o planetă roșiatică, rece și prăfuită, de aproximativ jumătate din dimensiunea Pământului, cu o atmosferă foarte subțire.

Noi cercetări arată că Marte a avut un ocean atât de vast încât acoperea o treime din planetă înainte de a se evapora acum miliarde de ani și a lăsa în urmă un semn revelator: o bandă plată de uscat, care conturează fostul ocean, potrivit CNN.

Dacă este confirmat prin observații directe, acest „platou costier”, așa cum îl numesc cercetătorii, ar contribui cu dovezi cruciale la o dezbatere științifică de lungă durată, potrivit unui studiu care descrie noile dovezi. Deși rețelele fluviale secate, deltele și albiile lacurilor oferă dovezi că Marte a avut un trecut hidrografic, nu există un consens în rândul experților dacă a avut și un ocean vast, ceea ce ar fi făcut ca Marte să arate mult mai asemănător cu Pământul decât este astăzi.

„Întrebarea este: Dacă ar fi existat un ocean pe Marte și s-ar fi evaporat, ce semne ar fi lăsat?”, a spus Michael Lamb, autorul principal al studiului publicat săptămâna trecută în revista Nature. „Ceea ce am căutat este o bandă care apare înfășurată în jurul locului unde ar fi fost țărmul, ca o bancă plată - pentru că asta este, în esență, ceea ce vedem pe Pământ, formă de relief pe care o cunoaștem sub numele de platou continental.”

Lamb, profesor de geologie la Institutul de Tehnologie din California, și autorul principal Abdallah Zaki, un distins cercetător postdoctoral la Universitatea din Texas, Austin, au efectuat simulări pe computer pentru a seca oceanele de pe Pământ și a vedea ce urme geologice ar lăsa acestea în urmă. Platoul continental a apărut ca cea mai distinctă caracteristică.

Echipa de cercetare a căutat apoi un analog pe Marte folosind date de la Mars Orbiter Laser Altimeter sau MOLA al NASA, o sondă care a cartografiat caracteristicile suprafeței planetei de pe orbită folosind laserul. „Am căutat o caracteristică similară pe Marte și am găsit unele dovezi că ar putea fi acolo”, a spus Lamb. „Nu arată exact ca platoul continental de pe Pământ, așa că există unele dovezi care o susțin, dar nu toate piesele puzzle-ului.”

Ideea că un ocean ar fi putut exista odată pe Marte a apărut în anii 1970, când misiunile Viking 1 și Viking 2 lansate de NASA au detectat ceea ce unii cercetători credeau că este o linie de țărm - o bandă mult mai îngustă decât platoul de coastă recent propus - și o depresiune în emisfera nordică a planetei, care sugera un fund marin antic.

Cu toate acestea, dovezile mai vechi nu au fost niciodată considerate concludente: „Linia de țărm are unele probleme”, a spus Lamb. „Nu urmărește o altitudine constantă, așa cum te-ai aștepta de la o linie de țărm, ci se unduiește în sus și în jos.”

O modalitate de a explica această schimbare de altitudine, a remarcat el, este erupția vulcanică care ar fi putut deplasa scoarța planetei Marte și deforma țărmurile. „Dar este greu de dovedit că asta s-a întâmplat și, prin urmare, rămâne dezbătut dacă acestea sunt de fapt caracteristici ale țărmului sau nu”, a spus Lamb.

O altă problemă este că liniile de țărm sunt foarte subțiri. „Dacă vrei să cauți oceane cu viață lungă, atunci trebuie să existe ceva mai mare decât o linie de țărm, iar noi credem că acestea sunt platformele de coastă”, a spus Zaki, care a condus cercetarea împreună cu Lamb când acesta era cercetător postdoctoral la Caltech.

Platforma de coastă reprezintă o îmbunătățire a datelor privind liniile de țărm în mai multe moduri, potrivit noului studiu. Caracteristica înclinată este mai ușor de observat și mult mai mare, având o lățime de aproximativ 200 până la 400 de metri, ceea ce o face relativ rezistentă la eroziune de-a lungul a miliarde de ani. Formarea ar fi rezultat din râurile care transportă sedimente în ocean, precum și din schimbarea nivelului mării. „Pe Pământ, platforma continentală este cel mai mare rezervor sedimentar de pe planetă, datorită materialului adus de râuri și a unor depuneri suplimentare de sedimente din valuri și curenți”, a adăugat Zaki.

Studiul oferă o nouă abordare interesantă a întrebării dacă oceanele marțiene au existat cândva, potrivit lui James W. Head, profesor de științe ale Pământului, mediului și planetare la Universitatea Brown, care nu a fost implicat în studiu. Cu toate acestea, a adăugat el, din cauza lipsei tectonicii plăcilor pe Marte, formarea unei limite atât de clare - platformele de coastă - este discutabilă. Sunt necesare observații suplimentare pentru a vedea dacă acest analog al platformei continentale a Pământului este un marker fiabil. „În analiza finală, rămân două probleme”, a concluzionat el. „De unde a venit atâta apă? Și unde a dispărut toată? Niciuna dintre ele nu a fost încă luată în considerare în mod adecvat.”