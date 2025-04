Fotografia uimitoare realizată de astronauții care au zburat pentru prima dată în istorie peste polii Pământului

Pentru prima dată în istorie, un echipaj de patru persoane a reușit să vadă cu ochii lor atât Polul Nord, cât și Polul Sud al Pământului, scrie space.com.

Misiunile spațiale umane anterioare au urmat orbite vest-est, însă misiunea Fram2 de la SpaceX este prima care a urmat o înclinație de 90 de grade, permițând astfel o vedere directă asupra regiunilor polare ale planetei.

Fotografia a fost realizată în momentul în care echipajul a avut prima ocazie să deschidă Cupola Dragonului, cea mai mare fereastră lansată vreodată în orbită, oferind vederi spectaculoase la 360 de grade.

NEW: Humans are orbiting over the North and South poles for the first time in history after being launched into space by SpaceX.



The 'Fram2' mission lifted off from Florida on Monday & is funded by cryptocurrency investor and entrepreneur Chun Wang.



