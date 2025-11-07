Descoperire misterioasă sub piramidele din Giza: cercetătorii au detectat o structură necunoscută în formă de L

1 minut de citit Publicat la 23:45 07 Noi 2025 Modificat la 23:47 07 Noi 2025

Specialiștii au folosit tehnologii radar avansate care permit vizualizarea structurilor subterane fără să fie nevoie de săpături. Foto: Hepta

O nouă descoperire subterană, realizată în apropierea celebrelor Piramide din Giza, a stârnit un val de entuziasm în rândul arheologilor, scrie Daily Galaxy.

O echipă internațională de cercetători, condusă de profesorul Motoyuki Sato de la Universitatea Tohoku din Japonia, a identificat sub Cimitirul Vestic din Giza o anomalie în formă de L, situată la doar doi metri sub suprafață.

Tehnologie de ultimă generație pentru a privi sub pământ

Specialiștii au folosit tehnologii radar avansate care permit vizualizarea structurilor subterane fără să fie nevoie de săpături. Studiul, publicat în revista Archaeological Prospection, arată că structura are aproximativ 10 metri lungime și 10 metri lățime. Forma și adâncimea acesteia, precum și prezența nisipului de umplutură, sugerează că ar putea fi de origine umană, deși scopul său rămâne necunoscut.

Imaginile obținute prin radar arată clar conturul în formă de L, oferind echipei o idee precisă despre dimensiunea și poziția acesteia.

Ce se ascunde sub această structură?

Sub acest prim nivel, cercetătorii au detectat o altă anomalie, aflată la aproximativ 10 metri adâncime, care ar putea indica existența unei structuri mai mari și mai complexe.

Aceasta a fost descoperită prin metoda tomografiei de rezistivitate electrică (ERT), ce a identificat materiale cu o rezistență electrică ridicată – posibil un amestec de nisip, pietriș și goluri de aer.

Deocamdată, tehnologiile radar și ERT nu au reușit să pătrundă suficient de adânc pentru a determina exact natura formațiunii. Ipotezele variază de la mormânt sau coridor subteran, până la o cameră necunoscută.

„Credem că am descoperit o anomalie — o combinație între o structură superficială și una mai adâncă. Este posibil ca cea de la suprafață să fi fost o intrare către structura aflată dedesubt”, au transmis cercetătorii.

Urmează o posibilă săpătură arheologică

Cimitirul Vestic, unde a fost descoperită această anomalie, este o zonă istorică importantă, locul de odihnă al unor membri ai elitei egiptene antice. De-a lungul timpului, aici au fost descoperite numeroase artefacte și morminte regale.

Profesorul Peter Der Manuelian, de la Universitatea Harvard, care nu a făcut parte din echipa de cercetare, a declarat:

„Nu este clar ce reprezintă exact această anomalie, dar cu siguranță merită explorată în continuare.”