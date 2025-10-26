La ce vârstă ating oamenii apogeul performanței intelectuale. Nu este atât de târziu pe cât se credea

Capacitatea cognitivă maximă se atinge între 55 și 60 de ani, susţin experţii australieni. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O echipă de cercetători din Australia a încheiat un nou studiu la care a lucrat intens şi a descoperit la ce vârstă ating, de fapt, oamenii apogeul performanței intelectuale, a relatat Euronews. Mulţi dintre cei care au aflat rezultatele cercetării au fost surprinşi de rezultate – apogeul performanței cognitive nu este atât de târziu pe cât se credea.

Te simți prea bătrân ca să îți găsești sau să începi un nou hobby? Gândește-te din nou. Şi asta pentru că un nou studiu sugerează că apogeul funcțiilor cognitive are loc mult mai târziu în viață oamenilor. Potrivit sursei citate, capacitatea cognitivă maximă se atinge între 55 și 60 de ani.

Dacă studiile anterioare au arătat că oamenii își ating forma fizică maximă între 25 și 30 de ani, cercetătorii din Australia au descoperit că abilitățile noastre de procesare psihologică continuă să se îmbunătățească mult mai târziu.

Este o veste bună pentru cei care se întreabă dacă nu e prea târziu să își schimbe cariera sau să încerce lucruri noi, dar și o dovadă a valorii pe care o aduc mințile mai mature societății.

"Deși unele abilități scad odată cu vârsta, ele sunt compensate prin dezvoltarea altor trăsături importante", a declarat Gilles Gignac, coautor al studiului și profesor de psihologie la Universitatea din Australia de Vest, pentru publicaţia The Conversation.

Ulterior, specialistul a mai precizat: "Combinate, aceste puncte forte susțin o judecată mai bună și o luare a deciziilor mai măsurată – calități care sunt cruciale la nivel de conducere".

Studiul a folosit indicele de funcționare cognitivă a personalității (CPFI), care integrează nu doar inteligența și memoria, ci și judecata, stabilitatea emoțională și alte trăsături mentale ce evoluează de-a lungul vieții. Concluziile se bazează pe zeci de ani de cercetări psihologice și date longitudinale.

"Deși biologic corpul atinge o formă optimă în jurul vârstei de 25 - 30 de ani, creierul funcționează cel mai bine atunci când experiența de viață, acumularea de cunoștințe și controlul emoțional se armonizează.Aceasta poate explica de ce mulți oameni ating succesul sau performanțe intelectuale remarcabile în decada a cincea și a șasea de viață", s-a mai menţionat în noul studiul.