Lucy ajunge pentru prima oară în Europa, la 50 de ani după ce a fost descoperită. Unde va fi expusă „bunica umanității”

Reprezentare de sculptor a hominidului Australopithecus afarensis „Lucy”. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Fosilele celui mai celebru australopitec din lume, Lucy, descoperite în urmă cu 50 de ani în Etiopia, vor fi expuse la Praga în cursul verii viitoare, o escapadă inedită în Europa pentru acest schelet de hominid vechi de 3,18 milioane de ani, transmite marţi AFP, potrivit Agerpres.

"Va fi pentru prima oară când va fi prezentată pe Bătrânul Continent", a declarat premierul ceh Petr Fiala, anunţând marţi acest împrumut rar de la Muzeul Naţional al Etiopiei. Privilegiul de a o expune pe Lucy, cel mai celebru strămoș al omului, îi revine Muzeului Naţional din Praga. Lucy va fi inclusă într-o expoziţie ce se va deschide la 25 august şi va dura 2 luni.

Scheletul aproape complet al lui Selam, un exemplar tânăr de australopitec ce a murit la doar 3 ani şi este cu aproximativ 100.000 de ani mai vechi decât Lucy, va fi transportat de asemenea la Praga în condiţii de înaltă securitate.

Lucy a revoluţionat studiile cu privire la hominizii care au populat planeta

Selam a fost descoperit în anul 2000, la 25 de ani după aducerea la lumină a celor 52 de fragmente fosile ale lui Lucy, fosila care a revoluţionat cercetarea ştiinţifică cu privire la hominizii care au populat în trecut această planetă.

"Această expoziţie istorică le va oferi turiştilor şi cercetătorilor o oportunitate unică de a vedea aceste fosile umanoide de aproape", a comentat ministrul etiopian al Turismului, Selamawit Kassa, care a fost în capitala Cehiei pentru anunţ.

Numită iniţial A.L-288-1, Lucy a primit numele după melodia The Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds", pe care echipa de oameni de ştiinţă a ascultat-o în timp ce sărbătorea descoperirea.

Lucy este păstrată într-o încăpere nedeschisă publicului din capitala Etiopiei

Lucy a murit probabil între vârsta de 11 şi 13 ani (ceea ce este considerată vârstă adultă pentru această specie), măsura 1,10 m înălţime şi cântărea 29 kg. Acest hominid biped, reconstruit în proporţie de 40%, este păstrat într-o încăpere nedeschisă publicului din inima capitalei Etiopiei, Addis Abeba.

Deşi muzeul primeşte numeroase solicitări de a-l studia, scheletul părăseşte Etiopia doar cu rare excepţii, aşa cum a fost turneul din Statele Unite dintre 2007 şi 2013.

Descrisă mult timp drept "bunica umanităţii", Lucy este astăzi considerată mai mult o mătuşă sau o verişoară - descendenţa ei directă cu oamenii fiind contestată în lumina unor descoperiri mai noi, în Etiopia, Africa de Sud, Kenya şi Ciad, care au rescris manualele de paleoantropologie.

Toumai, considerat de paleontologi drept primul reprezentant al liniei de descendenţă umană cu o vechime de 7 milioane de ani sau Ardi, care are vârsta de aproximativ 4,5 milioane de ani, i s-au alăturat lui Lucy în panteonul hominizilor preistorici.