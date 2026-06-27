Mai mari decât Jupiter, dar mai ușoare decât vata de zahăr. Astronomii au descoperit două planete „super-puff”

Astronomii au descoperit două planete uriașe, mai ușoare decât vata de zahăr. Foto: NASA

Astronomii au descoperit două planete uriașe, mai ușoare decât vata de zahăr, numite „super-puffs”, de dimensiunea lui Jupiter, care orbitează o stea aflată la peste 1.000 de ani-lumină de Pământ.

Cele două planete extrem de ușoare sunt cele mai mari exoplanete descoperite până acum cu o densitate atât de mică, ceea ce le face cele mai ușoare planete cunoscute de asemenea dimensiuni, potrivit lui George Dransfield, de la Universitatea Oxford, care a coordonat cercetarea.

„Aceste două planete au densități comparabile cu o bulă frumoasă de spumă de ras, proaspăt ieșită din tub”, a spus Dransfield, potrivit Euronews. Ea și echipa sa au publicat concluziile în revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Dransfield crede că planetele sunt, cel mai probabil, albe sau albastre, în funcție de stratul de nori, nu roz ca vata de zahăr. Ele sunt probabil alcătuite în mare parte din hidrogen și heliu, însă vor fi necesare observații suplimentare făcute cu telescopul spațial Webb al NASA pentru a confirma compoziția lor chimică.

Cele două planete au fost detectate de satelitul TESS al NASA și orbitează o stea din constelația sudică Volans, cunoscută și ca Peștele Zburător, aflată la aproximativ 1.110 ani-lumină distanță. Un an-lumină înseamnă aproximativ 9.700 de miliarde de kilometri.

Prin comparație, Jupiter este de până la 35 de ori mai dens decât cele două planete.

Planetele „super-puff” sunt considerate rare. Mai puțin de 40 au fost confirmate dintre cele aproape 6.300 de exoplanete catalogate până acum de NASA. Se crede că acestea se formează în discuri bogate în gaz, în jurul stelelor tinere, și pierd o mare parte din material de-a lungul timpului.

„În cele din urmă, studiind sisteme exotice care conțin tipuri rare de planete, adăugăm noi piese la puzzle-ul formării planetelor și învățăm mai multe despre locul nostru în cosmos”, a spus Dransfield.