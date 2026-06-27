Marea Neagră s-a făcut turcoaz. NASA a publicat o fotografie făcută de pe ISS și anunță și cauza culorii apei

sursa foto: NASA

Marea Neagră nu e întotdeauna neagră. În fiecare primăvară și vară, suprafața ei se transformă spectaculos – din întunecată în turcoaz, cu vârtejuri de culoare care pot fi văzute din spațiu.

Exact asta s-a întâmplat pe 22 iunie 2026, când satelitul NASA PACE a fotografiat marea dintr-o privire de ansamblu. Imaginea surprinde un fenomen natural fascinant, mai frecvent decât ai crede, dar rar documentat atât de clar, scrie NASA.

Ce o colorează, de fapt?

Vinovații sunt coccolitoforii – un tip de fitoplancton, adică organisme microscopice care trăiesc la suprafața apelor. Fiecare dintre ele e acoperit cu plăcuțe din carbonat de calciu, același material din care sunt făcute cochiliile și creta. Când se înmulțesc în număr suficient de mare, dau apei o nuanță albăstruie-lăptoasă, care din spațiu arată turcoaz.

Primăvara și începutul verii sunt sezonul lor. În restul anului, alte organisme microscopice – diatomee, cu cochilii din siliciu – preiau controlul și, spre deosebire de coccolitofori, întunecă apa în loc s-o lumineze.

Și Bosforul s-a făcut turcoaz

Nu doar Marea Neagră și-a schimbat culorile. Pe 27 mai 2026, cu aproape o lună înainte de imaginea PACE, un astronaut de la bordul Stației Spațiale Internaționale a fotografiat Bosforul – strâmtoarea îngustă care taie Istanbulul în două și leagă Marea Neagră de Marea Marmara.

În fotografie se vede clar cum fitoplantonul în plină înflorire urmărește curenții apei de-o parte și de alta a strâmtorii, trasând în apă tipare aproape artistice.

De ce contează

Coccolitoforii sunt invizibili cu ochiul liber. Dar când se înmulțesc în valuri masive – ceea ce cercetătorii numesc „bloom” –, devin vizibili din orbită. Asta face sateliții extrem de utili pentru studierea lor, mai ales în zone unde recoltarea de mostre directe e complicată.

Dincolo de spectacolul vizual, aceste organisme joacă un rol important în ciclul carbonului. Când mor, o parte din carbonul pe care l-au absorbit se scufundă pe fundul mării, unde poate rămâne stocat timp îndelungat.