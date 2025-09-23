Mașinile de culoare închisă pot crește temperatura aerului cu 4 grade. Explicaţiile oferite de un studiu incredibil

Studiul din Portugalia a arătat că mașinile parcate au un impact semnificativ asupra temperaturii aerului din jur. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un studiu al Universității din Lisabona, Portugalia, publicat în revista City and Environment Interactions şi preluat de Corriere della Sera, şi-a propus să demonstreze că radiația termică cauzată de caroseria fierbinte a unui vehicul este absolut reală. Márcia Matias de la Universitatea din Lisabona, autoarea studiului, a efectuat experimente pentru a măsura temperatura aerului din jurul a două mașini, una neagră și alta albă, parcate la soare mai mult de cinci ore. Se știe deja că zonele urbane sunt mai calde din cauza asfaltului, a clădirilor și a aparatelor de aer condiționat, dar până acum nimeni nu bănuia că mașinile parcate aveau un impact atât de mare asupra temperaturilor.

Aerul este cu aproape 4 grade mai cald într-o mașină neagră

De fapt, gândiți-vă doar de câte ori ne-am ars degetele strângând un volan expus la soare sau la efectul unui scaun din piele neagră care a primit același tratament. Dacă am lua în considerare caroseria unei mașini, am descoperi că se comportă ca o tigaie, adică se încălzește mai repede decât alte suprafețe, și puțin ca o oglindă termică, radiind căldura în aerul din jur. Când cercetătorii au măsurat temperatura aerului din jurul fiecărei mașini, au descoperit că mașina neagră radia cu până la 3,8°C mai mult decât asfaltul unde era parcată, în timp ce mașina albă, în unele cazuri, a contribuit la temperaturi ale aerului mai scăzute decât strada în sine.

Efectele pe scară largă

După cum știu bine mulți proprietari de mașini de culoare închisă, vopseaua neagră absoarbe cea mai mare parte a luminii solare, reflectând doar 5-10%, în timp ce vopseaua albă reflectă între 75 și 85%. Trebuie doar să mergi în vacanță pe o insulă grecească pentru a-ți da seama că zidurile de un alb imaculat ale satelor nu sunt alegerea unui design la modă, ci rodul a milenii de experiență. Astfel același raționament poate fi aplicat vehiculelor care populează orașele moderne: mii dintre ele, dacă sunt de culoare închisă, devin o sursă suplimentară de căldură, făcând aerul și mai fierbinte și mai insuportabil.

Folosiţi vopseaua albă și specială

Propunerea studiului portughez se adresează în principal flotelor de autoutilitare de livrare, taxiurilor și vehiculelor publice. Însă majoritatea mașinilor parcate aparțin unor persoane private și ar fi dificil ca autorităţile să impună acestora o singură culoare, ceea ce ar face dificilă recunoașterea mașinii respective printre miile de vehicule de aceeaşi culoare. Cu ceva timp în urmă, firma Nissan cerceta producerea unor vopsele speciale capabile să scadă temperatura interioară. Cunoscând dedicarea neclintită a japonezilor față de bunăstarea comunității pusă înainte de cea a individului, poate că vor inventa o vopsea capabilă să răcorească aerul din jur.