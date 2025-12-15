Mii de urme de dinozaur de acum 210 milioane de ani au fost descoperite în Parcul Național Stelvio, în Italia

Mii de urme de dinozauri, care datează de acum aproximativ 210 milioane de ani şi au fost lăsate de turme de dinozauri erbivori mari, au fost descoperite în Parcul Național Stelvio, din regiunea Lombardia, Italia.

Urmele, vizibile pe pereții stâncoşi aproape verticali ai munţilor Dolomiţi , formează trasee lungi de sute de metri și sunt atât de bine conservate încât unele prezintă chiar și urme de degete de la picioare și gheare. Anunțul a fost făcut de Regiunea Lombardia și de paleontologul Cristiano Dal Sasso de la Muzeul de Istorie Naturală din Milano, relatează Il Giorno.

Valea Dinozaurilor

„Este o adevărată «vale a dinozaurilor » care se întinde pe kilometri întregi: este cel mai mare sit din Alpi și unul dintre cele mai bogate din lume”, a declarat paleontologul.

Dinozaurii (termen care provine din grecescul „șopârlă teribilă”) sunt un grup divers de reptile, aparținând subclasei arhozaurilor, care au dominat ecosistemele terestre timp de peste 165 de milioane de ani în timpul erei mezozoice .

Zona unde au fost descoperite urmele

Aceste descoperiri au fost scoase la iveală în urma topirii zăpezii și gheții cauzate de schimbările climatice și au fost recuperate în Parcul Orobie Valtellinesi, la aproximativ 3.000 de metri deasupra nivelului mării, datorită unei operațiuni spectaculoase cu ajutorul unui elicopter dotat cu echipamente specializate.

Descoperirea Văii Dinozaurilor a fost anunțată zilele acestea la sediul Guvernului Regional Lombardia. Mii de urme de pași cu lățimea de până la 40 de centimetri, unele cu patru gheare vizibile, se întind pe o suprafață de cinci kilometri. Este unul dintre cele mai bogate și mai extinse situri de urme de pași din lume pentru perioada triasică și, până de curând, a rămas complet necunoscută.

„După treizeci și cinci de ani de activitate, nu mi-am imaginat niciodată că voi da peste o descoperire atât de spectaculoasă, chiar în regiunea în care locuiesc”, a declarat entuziasmat Cristiano Dal Sasso.

Era paleozoică

La acea vreme, toate continentele Pământului erau unite pentru a forma un supercontinent numit Pangeea , înconjurat de un ocean imens numit Panthalassa. Clima era în general uscată și aridă, cu zone deșertice întinse și fluctuații climatice intense. A fost un moment extrem de important în istoria evoluției terestre: reptilele, insectele și primele plante cu semințe s-au răspândit. Tot atunci au început să apară și primele mamifere primitive.

Extincția

Permianul s-a încheiat cu cea mai mare extincție în masă din istorie, cunoscută sub numele de extincția Permian-Triasică. Dispariţia majorității dinozaurilor non-aviari a avut loc acum aproximativ 66 de milioane de ani. Cea mai vehiculată teorie este că impactul unui asteroid în Peninsula Yucatán, Mexic, a declanșat o serie de catastrofe globale (mega-tsunami, întunecarea cerului, schimbări climatice) care au dus la dispariția a 75% din speciile vii. Alte teorii includ erupțiile vulcanice intense și prelungite.

Reptilele înfricoşătoare

Dinozaurii au apărut acum aproximativ 230 de milioane de ani ( perioada Triasicului târziu ) și au dispărut acum aproximativ 66 de milioane de ani, la sfârșitul perioadei Cretacicului. Erau incredibil de diferiţi, cu peste 500 de genuri distincte și peste 1.000 de specii non-aviare identificate din fosile. Erau erbivore sau carnivore, bipedale sau cvadrupedale și variau enorm ca mărime.

Aceștia trăiau în principal pe uscat, spre deosebire de reptilele marine precum ihtiozaurii sau reptilele zburătoare precum pterosaurii, care nu sunt considerate strict dinozauri. Descoperirile fosile sugerează comportamente sociale complexe, cum ar fi îngrijirea parentală (de exemplu, Oviraptor care își incuba ouăle).