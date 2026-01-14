Milioane de voluntari au căutat semnale extraterestre în datele Arecibo. Cercetătorii anunță 100 „de interes”, din 12 miliarde găsite

Observatorul Arecibo din Puerto Rico. Sursa foto: University of Central Florida via ucf.edu

Una dintre cele mai ample căutări ale inteligenței extraterestre din istorie se apropie de final, datorită ajutorului a peste două milioan de voluntari din toată lumea și a legendarului Observator Arecibo, prăbușit în 2020, transmite Live Science.

Lansat în 1999, proiectul SETI@Home a mobilizat milioane de voluntari din întreaga lume pentru a ajuta la identificarea unor semnale radio neobișnuite în datele provenite de la Observatorul Arecibo — un telescop radio uriaș din Puerto Rico, care s-a prăbușit în 2020, după ce niște cabluri au cedat.

100 dintre semnalele găsite ar putea fi extraterestre

Deși proiectul s-a încheiat prematur odată cu dispariția telescopului, oamenii de știință voluntari au identificat totuși peste 12 miliarde de semnale de interes în 21 de ani de date.

Acum, cercetătorii din spatele proiectului au restrâns această listă copleșitoare la primele 100 de semnale candidate, pe care le studiază în detaliu cu Telescopul Sferic cu Apertură de 500 de metri din China (FAST) — în prezent cel mai mare telescop radio cu un singur reflector din lume, după dispariția Arecibo.

Până în acest moment, nu există dovezi clare ale unor transmisii extraterestre provenite de la niciuna dintre aceste surse radio. Cu toate acestea, echipa este entuziasmată de faptul că vastul lor set de date va contribui la eficientizarea viitoarelor căutări ale vieții extraterestre.

„Dacă nu găsim extratereștri, ceea ce putem spune este că am stabilit un nou nivel de sensibilitate. Dacă ar fi existat un semnal peste o anumită putere, l-am fi detectat”, a declarat informaticianul și cofondatorul proiectului, David Anderson, într-un comunicat. „Avem o listă lungă de lucruri pe care le-am fi făcut diferit și pe care proiectele viitoare de explorare a cerului ar trebui să le facă diferit.”

„Mesajul Arecibo” în căutarea lui E.T.

Căutarea inteligenței extraterestre (SETI) este o ramură a științei care urmărește detectarea și comunicarea cu civilizații extraterestre avansate folosind semnale radio — ideea fiind că, dacă oamenii au ajuns la acest nivel tehnologic, formele de viață extraterestre ipotetice ar fi putut ajunge și ele.

Telescopul Arecibo a fost un jucător-cheie în domeniul SETI; în 1974, o echipă de oameni de știință, inclusiv Carl Sagan și Frank Drake, a transmis un semnal radio de la Arecibo către un roi de stele din apropiere, în speranța de a ajunge la o inteligență extraterestră.

Celebrul „Mesaj Arecibo”, transmis în cod binar, includea o siluetă umană stilizată, o structură de ADN în dublă elice, un model al atomului de carbon și o diagramă a unui telescop. (Din păcate, E.T. încă nu a sunat acasă în legătură cu acest mesaj.)

Cum au contribuit milioane de oameni din întreaga lume la programul SETI

Una dintre marile provocări ale SETI este faptul că spațiul este saturat de unde radio; totul, de la molecule reci de hidrogen până la stele explodând, emite o formă de energie radio. Identificarea unui semnal semnificativ provenit de la extratereștri inteligenți, în mijlocul acestui zgomot cosmic, este aproape imposibilă.

Pentru a restrânge căutarea, cofondatorii SETI@Home au apelat la crowdsourcing. Echipa a cerut voluntarilor să descarce un program software gratuit pe computerele personale, folosind puterea de procesare a fiecărui calculator pentru a analiza cele mai recente scanări ale cerului realizate de Arecibo.

La mijlocul anilor ’90, echipa a planificat proiectul având în vedere 50.000 de voluntari. Însă, la doar un an de la lansare, peste 2 milioane de utilizatori din 100 de țări rulau SETI@Home pe computerele lor.

„A depășit cu mult, cu mult, cu mult așteptările noastre inițiale”, a spus Anderson. „Aș vrea să le transmit acelei comunități și lumii întregi că am făcut cu adevărat știință.”

De la 21 de miliarde de semnale suspecte, la doar 100 „de interes”

În două lucrări publicate în 2025 în The Astronomical Journal, Anderson și colegii săi descriu vastul set de date colectat de contribuitori și modul în care echipa l-a analizat pentru a identifica cele mai promițătoare semnale candidate.

Proiectul s-a concentrat pe semnale radio provenite din Calea Lactee, în apropierea lungimii de undă de 21 de centimetri — lungimea de undă folosită pentru cartografierea gazului de hidrogen din galaxie. Astronomii observă frecvent universul la această frecvență; o civilizație extraterestră ipotetică ar ști acest lucru și ar putea folosi aceeași frecvență pentru a-și spori șansele de a fi detectată, au explicat cercetătorii.

Folosind un supercomputer pus la dispoziție de Institutul Max Planck pentru Fizica Gravitațională din Germania, echipa a eliminat miliarde de semnale false și surse de interferență radio terestră, reducând lista candidaților la un milion. Apoi, cercetătorii au analizat manual cele mai promițătoare 1.000 de surse radio, restrângându-le la primii 100 de candidați.

Până acum, nimic neobișnuit nu a ieșit în evidență din rezultate.

„Există încă posibilitatea ca E.T. să fie în acele date”

„Fără îndoială, suntem cea mai sensibilă căutare în bandă îngustă pe porțiuni extinse ale cerului, așa că am avut cele mai bune șanse de a descoperi ceva”, a declarat astronomul și directorul proiectului SETI@Home, Eric Korpela. „Așadar, da, există o ușoară dezamăgire că nu am găsit nimic.”

Cu toate acestea, ceea ce este posibil din punct de vedere computațional astăzi depășește cu mult ceea ce era posibil în 1999, când proiectul a început, a adăugat Korpela.

Studii similare sunt desfășurate de FAST și de alte telescoape radio din întreaga lume; căutarea inteligenței extraterestre va continua, iar analiza datelor va deveni tot mai rapidă și mai fiabilă.

„Există încă posibilitatea ca E.T. să fie în acele date și să-l fi ratat la limită”, a concluzionat Korpela.