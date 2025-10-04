NASA a descoperit o adevărată comoară ascunsă. Un spectacol natural, unic în lume

Formațiunile din portul Boston sunt unice, fiind parțial scufundate sub nivelul mării. Foto: NASA

NASA a surprins într-o imagine spectaculoasă una dintre cele mai fascinante comori ascunse ale Pământului: formațiunile drumlin din portul Boston, o mărturie vie a erei glaciare care continuă să uimească geologii și cercetătorii, scrie Daily Galaxy.

Fotografia, realizată de satelitul Landsat 8 în iulie 2024, arată aceste formațiuni rare modelate de ghețari acum mii de ani, în timpul Glaciațiunii Wisconsin. Drumlinurile sunt coline alungite formate din sedimente și pietre împinse și presate de ghețarii în mișcare – adevărate „sculpturi înghețate” create de natură.

De ce sunt speciale drumlinurile din Boston?

Astfel de formațiuni se găsesc și în Irlanda sau Canada, însă cele din portul Boston sunt unice: sunt parțial scufundate sub nivelul mării. Niciun alt loc din America de Nord nu oferă o astfel de combinație de relief glaciar și apă, ceea ce le transformă într-un laborator natural pentru studierea efectelor schimbărilor climatice și a creșterii nivelului mării.

„Ideea că ghețarii avansau și se retrăgeau lent nu mai este valabilă. Ei sunt dinamici și imprevizibili”, explică geologul Jasper Knight, subliniind cât de mult a modelat mișcarea gheții relieful din Boston.

Legătura cu schimbările climatice

Când ghețarii s-au topit după ultima eră glaciară, nivelul mării a crescut, iar colinele de gheață și pietriș au devenit insule. Astăzi, aceste insule continuă să fie erodate și transformate de valurile în creștere, oferind cercetătorilor șansa de a observa în timp real cum reacționează ecosistemele de coastă la schimbările climatice.

Istorie și biodiversitate

Dincolo de importanța geologică, drumlinurile din Boston Harbor au și o valoare culturală și ecologică uriașă. Ele fac parte din Boston Harbor Islands National and State Park, un parc natural și istoric ce atrage mii de vizitatori anual.

Aici se află Boston Light, cel mai vechi far operațional din America, construit în 1716, dar și Fort Warren, o fortăreață transformată în închisoare în timpul Războiului Civil.

Insulele adăpostesc și ecosisteme variate: păduri, pajiști, mlaștini sărate și bazine de maree, unde trăiesc numeroase specii de păsări, amfibieni și animale marine.

Un muzeu viu al naturii

Astăzi, drumlinurile din Boston nu sunt doar o amintire a ghețarilor de altădată, ci și un avertisment despre viitor. Ele le oferă oamenilor de știință șansa de a înțelege cum va arăta lumea noastră pe măsură ce nivelul mărilor crește. În același timp, pentru turiști, aceste insule sunt o combinație rară de frumusețe naturală, istorie și aventură.