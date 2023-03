NASA anunță că un asteroid va trece foarte aproape de Pământ | ”Este suficient de mare încât să distrugă un oraş”

Asteroidul 2023 DZ, descoperit recent, va trece la doar 68 de mii de km distanță faţă de Pământ, printre orbita planetei noastre și cea a Lunii.

Astronomii spun că asteroidul are un diametru cuprins între 40 şi 90 de metri și este “suficient de mare încât să distrugă un oraş”.

Aceștia au mai precizat că se întâmplă foarte rar ca un asteroid de dimensiuni atât de mari să treacă la o distanță atât de mică de Pământ, dar că acesta nu reprezintă o amenințare.

A newly discovered #asteroid named 2023 DZ2 will safely pass by Earth on Saturday at 100K+ miles away.



While close approaches are a regular occurrence, one by an asteroid of this size (140-310 ft) happens only about once per decade, providing a unique opportunity for science.