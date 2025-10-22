NASA confirmă că Pământul are acum două Luni, până în 2083: Ce este și cum a fost descoperit noul „companion ceresc”

NASA a confirmat că roca descoperită de Universitatea din Hawaii este oficial o „cvasi-lună”. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Ferrari Press Agency/ AstroReality

NASA a confirmat săptămâna aceasta că roca descoperită de Universitatea din Hawaii este oficial o „cvasi-lună”, un tip rar de companion ceresc care se deplasează aproape perfect sincronizat cu Pământul. Așadar, nu este o Lună adevărată, dar ține pasul cu noi, înconjurând Soarele pe o traiectorie atât de similară încât pare că ne urmărește planeta în timp ce orbităm, potrivit Yahoo News și Geek Spin.

Oamenii de știință estimează că are doar între 18 și 36 de metri lățime, cam cât înălțimea unei clădiri mici. Minusculă după standarde cosmice, dar suficient de semnificativă pentru a-și câștiga un loc în „cartierul” extins al Pământului.

Spre deosebire de Lună, care este prinsă strâns de gravitația noastră, acest asteroid nu este legat gravitațional de noi. Ne putem gândi la el ca la un alergător prietenos care îți potrivește pasul pe aceeași pistă, suficient de aproape încât să-l observi, dar fără să te atingă vreodată.

Ce este cvasi-luna 2025 PN7

Astronomii spun că 2025 PN7 ne însoțește probabil de aproximativ 60 de ani, iar dacă orbita sa actuală rămâne stabilă, va rămâne cu noi până în 2083, înainte de a se îndepărta din nou în spațiul cosmic. Cel mai aproape se apropie la circa 4 milioane de kilometri — de zece ori mai departe decât Luna. Când e cel mai departe, poate ajunge până la 17 milioane de kilometri. Această apropiere și depărtare constantă sunt cauzate de gravitația concurentă a Soarelui și a planetelor vecine.

Descoperirea nu a fost ușoară. Echipa de la Universitatea din Hawaii a observat pentru prima dată obiectul în timpul unei cercetări de rutină cu telescopul, mai devreme în acest an. Ceea ce părea o pată slabă care se mișca printre stele s-a dovedit că urma exact ritmul Pământului în jurul Soarelui. După săptămâni de observații, NASA a confirmat ceea ce sugerau datele — planeta noastră căpătase un partener temporar de călătorie.

Până acum, astronomii au confirmat doar opt cvasi-luni în total, ceea ce face ca fiecare dintre ele să fie o mică, dar valoroasă piesă în înțelegerea modului în care se mișcă asteroizii și a felului în care gravitația Pământului modelează spațiul din jurul nostru.

Pentru oamenii de știință, aceste obiecte sunt mai mult decât simple curiozități. Ele ajută la rafinarea modelelor orbitale, la îmbunătățirea predicțiilor pentru asteroizii care se apropie de Pământ și ar putea într-o zi să servească drept terenuri de testare pentru viitoare misiuni. Sunt apropiate, relativ stabile și, spre deosebire de majoritatea țintelor din spațiul profund, accesibile fără a ne îndepărta prea mult de casă.

2025 PN7 nu va eclipsa niciodată Luna adevărată. Dar este acolo și merită să fie cunoscută - o călătoare tăcută care ține pasul cu noi, orbită după orbită, în timp ce Pământul își continuă turul nesfârșit în jurul Soarelui.