O cvasi-lună a fost decoperită în apropierea Pământului. Ar orbita planeta de aproximativ 60 de ani dar nu a fost observată până acum

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

O mică rocă spațială, recent descoperită, pare să orbiteze în apropierea planetei noastre de aproximativ 60 de ani, fără a fi detectată până acum, potrivit unor cercetări noi. Obiectul ceresc, denumit 2025 PN7, este un tip de asteroid apropiat de Pământ care orbitează Soarele, dar rămâne în proximitatea planetei noastre. La fel ca Terra, 2025 PN7 are nevoie de un an pentru a încheia o orbită completă în jurul Soarelui, scrie CNN.

Cvasi-lunile, precum aceasta, sunt diferite de mini-lunile temporare care intră uneori pe orbite instabile în jurul Pământului. Un exemplu este 2024 PT5, care a orbitat planeta timp de două luni în anul 2024 și care ar putea fi un fragment antic provenit de pe Luna noastră principală.

2025 PN7 este una dintre puținele cvasi-luni cunoscute care urmează orbite apropiate de cea a Pământului, alături de obiecte precum Kamoʻoalewa, despre care se crede că este și el un fragment lunar. Kamoʻoalewa este una dintre destinațiile misiunii chineze Tianwen-2, lansată în luna mai, care are ca scop colectarea și returnarea unor mostre până în 2027.

Observații recente și originea misterioasă

Observatorul Pan-STARRS, situat pe vulcanul Haleakala din Hawaii, a realizat observații ale obiectului 2025 PN7 pe 29 august. Datele din arhive au indicat că asteroidul urmează o orbită asemănătoare cu cea a Pământului de zeci de ani.

"Motivul pentru care a scăpat până acum observației astronomilor este că este foarte mic și slab luminos", a explicat Carlos de la Fuente Marcos, cercetător la Facultatea de Științe Matematice a Universității Complutense din Madrid.

El a publicat recent o lucrare despre acest obiect în revista Research Notes a Societății Astronomice Americane, pe 2 septembrie. Lucrarea nu a fost evaluată de colegi.

Potrivit acestuia, roca spațială se apropie la o distanță minimă de 299.337 de kilometri de Pământ în cel mai apropiat punct al orbitei sale. În medie, se află la o distanță de 384.400 de kilometri, conform datelor NASA.

"Poate fi detectată doar de telescoapele actuale atunci când se apropie de Pământ, așa cum s-a întâmplat în această vară. Ferestrele de vizibilitate sunt puține și rare. Este un obiect dificil de observat", a explicat cercetătorul.

Ce ne poate spune această rocă spațială

Studiul cvasi-sateliților ne poate oferi informații valoroase despre vecinătatea planetei noastre și despre structura Sistemului Solar.

"Sistemul solar este plin de surprize, așa că vom continua să căutăm. Existența lui 2025 PN7 sugerează că nu există o limită inferioară clară a dimensiunii unui cvasi-satelit", a adăugat de la Fuente Marcos.

Cel mai mic cvasi-satelit cunoscut

Astronomii încă încearcă să determine cu exactitate dimensiunea lui 2025 PN7. O estimare rezonabilă indică un diametru de aproximativ 30 de metri, deși ar putea avea chiar și doar 19 metri, potrivit EarthSky.

"2025 PN7 este în prezent cel mai mic cvasi-satelit cunoscut care orbitează în apropierea Pământului", a spus de la Fuente Marcos.

Pe termen lung, asteroidul va oscila între o orbită aproape circulară, similară celei a Pământului, și una în formă de potcoavă — la fel ca în cazul lui Kamoʻoalewa. În faza potcoavă, obiectul se poate îndepărta până la 297 de milioane de kilometri de Pământ.

Se estimează că va rămâne în apropierea planetei noastre pentru încă aproximativ 60 de ani, după care influența gravitațională a Soarelui îl va atrage din nou pe o orbită de tip potcoavă.

Ce este 2025 PN7

"Compoziția exactă a acestei roci spațiale nu este cunoscută. Pe baza datelor actuale, este aproape sigur că este un obiect natural și stâncos", a explicat Dr. Teddy Kareta, profesor asistent în departamentul de astrofizică și științe planetare de la Universitatea Villanova.

Acesta nu a fost implicat în cercetare, dar a studiat anterior mini-luni și cvasi-luni și a menționat că vremea nefavorabilă i-a afectat până acum planurile de observare.

Uneori, sateliți vechi sau deșeuri de rachete ajung pe orbite similare, dar se pot distinge de obiectele naturale prin evoluția orbitală pe termen scurt.

Deși există posibilitatea ca 2025 PN7 să fie un fragment lunar, sunt necesare mai multe date pentru a confirma această ipoteză. De la Fuente Marcos crede că obiectul provine din grupul de asteroizi Arjuna, un set de corpuri mici care au orbite asemănătoare cu cea a Pământului, diferit de centura principală de asteroizi situată între Marte și Jupiter.

Anterior, el a sugerat că și mini-luna 2024 PT5 ar fi putut proveni de pe Lună și apoi să fi devenit parte a populației de asteroizi Arjuna.

"Acum știm că materialul ejectat în urma impacturilor lunare ar putea contribui la formarea unei așa-numite centuri secundare de asteroizi Arjuna", a declarat cercetătorul.

Nu prezintă un pericol

Deși cvasi-sateliții și mini-sateliții se pot apropia relativ mult de planeta noastră, ei nu prezintă în mod obișnuit un risc de impact cu Pământul. Așadar, 2025 PN7 nu reprezintă o amenințare.

Trimiterea unor misiuni spațiale pentru a studia aceste obiecte, cum este cazul misiunii Tianwen-2 către Kamoʻoalewa, ar putea clarifica originea și istoria acestora și ar putea aduce și alte beneficii.

"Acești asteroizi sunt relativ ușor de accesat pentru misiuni fără echipaj uman și pot fi folosiți pentru testarea tehnologiilor de explorare planetară, cu o investiție relativ modestă", a concluzionat de la Fuente Marcos.