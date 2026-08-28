NASA lansează super-telescopul Nancy Grace Roman, în acest weekend. Când vom vedea primele imagini de la 1,6 milioane de km distanță

Nancy Grace Roman Space Telescope, noul telescop spațial al NASA. Sursa foto: NASA

Noul observator cosmic de ultimă generație al NASA, telescopul spațial Nancy Grace Roman, urmează să fie lansat în acest weekend într-o misiune care ar putea dura un deceniu și care va avea ca obiectiv căutarea exoplanetelor îndepărtate, cartografierea Căii Lactee și dezlegarea unora dintre cele mai mari mistere ale universului, precum adevărata natură a materiei întunecate.

Telescopul Roman și instrumentele sale sunt programate să fie lansate la bordul unei rachete SpaceX Falcon Heavy duminică (30 august), la ora 7:26 a.m. EDT, de la Complexul de Lansare 39A al Centrului Spațial Kennedy al NASA din Florida, potrivit NASA.

Câteva ore mai târziu, telescopul va fi eliberat de pe a doua treaptă a rachetei și va fi expus pentru prima dată vidului spațiului cosmic.

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Lansarea va putea fi urmărită live, pe internet

Dar chiar dacă totul se desfășoară conform planului, va trebui să mai așteptăm o perioadă până când vom putea vedea primele imagini revoluționare realizate de Roman.

Începând de joi dimineață (27 august), Serviciul Național de Meteorologie prognoza o probabilitate de 50% de furtuni la Centrul Spațial Kennedy duminică, astfel că vremea ar putea amâna lansarea. Dacă acest lucru se va întâmpla, o a doua fereastră de lansare este disponibilă luni (31 august), la ora 7:22 a.m. EDT, când riscul de furtuni este mai redus.

Evenimentul poate fi urmărit printr-un livestream SpaceX, iar cele mai recente informații despre ultimele pregătiri, evoluția lansării și știrile de după decolare pot fi urmărite printr-un live blog al site-ului-soră al Live Science, Space.com.

Ce este telescopul spațial Roman?

Telescopul spațial Roman este cel mai nou observator spațial emblematic al NASA. Acesta urmează telescopului spațial James Webb (JWST), lansat în 2021, și telescopului spațial Hubble, aflat pe orbită din 1990. Roman nu va înlocui aceste telescoape, ci va lucra alături de ele pentru a-i ajuta pe oamenii de știință să studieze universul într-un mod fără precedent.

Observatorul poartă numele cercetătoarei Nancy Grace Roman, o pionieră în domeniul astronomiei, care a fost primul astronom-șef al NASA între 1960 și 1979. Telescopul are aproximativ 12,7 metri înălțime și 4,4 metri lățime și cântărește în jur de 8.000 de kilograme - aproximativ cât un Tyrannosaurus rex adult, potrivit unei fișe informative a NASA.

Roman a fost finalizat în totalitate în decembrie 2025, la aproape un deceniu după începerea construcției și în limita bugetului inițial de 4,3 miliarde de dolari, mai puțin de jumătate din costul telescopului JWST. De atunci, a fost transportat pe o distanță de peste 1.450 de kilometri de la Centrul Goddard pentru Zboruri Spațiale din Maryland și a trecut printr-o serie de verificări finale în „camerele curate” ale NASA.

Inițial programat pentru lansare în 2027, telescopul va ajunge astfel în spațiu mai devreme decât era prevăzut.

Roman va fi amplasat la aproximativ 1,6 milioane de kilometri de Pământ

În cele din urmă, Roman va fi amplasat la aproximativ 1,6 milioane de kilometri de Pământ, într-un punct pe care oamenii de știință îl numesc punct Lagrange - un punct fix în raport cu planeta noastră, în care gravitația a două obiecte se compensează reciproc.

Punctul Lagrange ales pentru Roman va fi L2 al sistemului Soare-Pământ, unde se află deja JWST, precum și telescoapele spațiale Gaia și Euclid ale Agenției Spațiale Europene.

Misiunea inițială a lui Roman va dura cinci ani, însă experții speră că telescopul va putea funcționa cel puțin de două ori mai mult. Unele telescoape spațiale depășesc cu mult durata pentru care au fost proiectate; de exemplu, Hubble funcționează de peste două decenii dincolo de durata inițială a misiunii sale, iar recent pierdutul Observatoriu Swift al NASA a funcționat de 10 ori mai mult decât se anticipase.

Ce face telescopul Roman atât de special?

Roman are două instrumente esențiale care îl diferențiază de predecesorii săi. Primul este Wide Field Instrument, o cameră de 288 de megapixeli montată pe o oglindă de 2,4 metri, care îi oferă un câmp vizual de 100.000 de ori mai mare decât cel al lui Hubble. De asemenea, va observa cosmosul în lumină infraroșie, la fel ca JWST. Combinația acestor capabilități îi va permite lui Roman să studieze universul într-un mod nemaivăzut până acum.

Dar arma secretă a telescopului este, probabil, coronograful său, care poate bloca lumina provenită de la stelele îndepărtate, permițându-i lui Roman să observe obiecte mai puțin luminoase, precum exoplanetele care orbitează aceste stele. Până acum, principala metodă prin care oamenii de știință au descoperit lumi extraterestre a fost să aștepte ca acestea să treacă prin fața stelei lor, fenomen cunoscut drept tranzit. Roman va putea însă să obțină imagini directe ale exoplanetelor în aproape orice moment al ciclului lor orbital. (Exoplanetele rămân invizibile atunci când se află exact în spatele stelelor lor.)

Una dintre cele mai importante și interesante afirmații făcute de cercetători despre Roman este că acesta ar putea contribui la identificarea a până la 100.000 de exoplanete. Astfel de descoperiri ar revoluționa modul în care studiem lumile extraterestre, mai ales dacă ținem cont că am identificat peste 6.000 de exoplanete de la descoperirea primei dintre ele, în 1992.

Totuși, telescopul va efectua și observații pe termen lung care îi vor ajuta pe astronomi să cartografieze cu precizie Calea Lactee și să descopere galaxii extrem de îndepărtate. Aceste observații ar putea contribui la rezolvarea misterelor materiei întunecate și energiei întunecate, care se află în centrul unei „crize cosmologice” legate de expansiunea universului. Și, la fel ca în cazul oricărui telescop spațial nou, oamenii de știință vor găsi probabil noi modalități de a folosi Roman după ce acesta va deveni operațional.

„Misiunea va oferi astronomilor oportunități practic nelimitate de a desfășura o gamă largă de cercetări științifice suplimentare”, au scris reprezentanții NASA în fișa informativă. „De la obiecte din sistemul nostru solar exterior și stele care explodează până la găuri negre în creștere și miliarde de galaxii, foarte puține lucruri vor fi în afara razei de acțiune a lui Roman.”

Potrivit fișei informative, nava spațială va transmite zilnic către stațiile terestre de pe Pământ aproximativ 1,4 terabytes de date — de aproximativ 10 ori capacitatea de stocare a unui smartphone obișnuit.

Când vom vedea primele fotografii realizate de Roman?

Primele imagini realizate de Roman sunt, probabil, cele mai așteptate imagini astronomice de la primele fotografii ale Observatorului Vera C. Rubin, prezentate în iunie 2025.

Mai întâi însă, Roman trebuie să ajungă la punctul său Lagrange, aflat la o distanță de aproximativ patru ori mai mare decât cea până la Lună. Acest lucru ar putea dura câteva săptămâni, deși nu a fost oferit un calendar exact.

După ce Roman va ajunge la destinație, va urma o perioadă de punere în funcțiune de aproximativ 90 de zile. În acest interval, telescopul își va alimenta complet instrumentele și va efectua o serie de teste de diagnostic pentru a se asigura că totul funcționează corect înainte ca misiunea propriu-zisă să înceapă.

Prin urmare, există o mică șansă să vedem primele fotografii ale lui Roman înainte de sfârșitul anului. Cu toate acestea, oficialii NASA au estimat provizoriu că telescopul va începe să fotografieze stelele la începutul anului 2027. Telescopului JWST i-au fost necesare aproximativ șapte luni de la lansare pentru a transmite către Pământ prima sa imagine completă color.

Reprezentanții NASA au promis că „datele provenite din toate studiile lui Roman vor fi făcute publice imediat ce sunt procesate, fără perioade de acces exclusiv”, astfel încât, odată ce imaginile vor fi disponibile, toată lumea va putea să le vadă.